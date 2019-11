NYTT HÅP: I sommer kom han aldri til Kadetten - neste år kommer han imidlertid til Palmesus i Kristiansand. Om alt går etter planen. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO / EPA

Nå kommer A$AP Rocky!

I sommer måtte verdensstjernen avlyse i Norge etter slåsskamp i Sverige. Neste sommer gjør han et nytt forsøk, under Palmesus i Kristiansand.

Det bekrefter nå Palmesus-ledelsen overfor VG.

– Vi gleder oss til å se A$AP Rocky, en av klodens største artister, på et stappfullt Palmesus i 2020, sier daglig leder i Palmesus, Leif Fosselie, til VG.

Han frykter ikke at neste sommers besøk av A$AP Rocky - hvis egentlige navn er Rakim Mayers - vil ende med det samme resultatet som nå i sommer, da rapperen måtte avlyse festivalen Kadetten i Sandvika fordi han ble satt i fengsel i Sverige.

– Både han og apparatet rundt han er i aller høyeste grad profesjonelt, og neste sommer er vi trygge på at overskriftene vil handle om det musikalske, sier Fosselie, som ikke vil kommentere om Palmesus har fått lagt inn noen ekstragarantier i kontrakten med den amerikanske stjernen.

Arrestasjonen av A$AP Rocky for grov vold i Stockholm i sommer skapte voldsomme reaksjoner over hele verden, ikke minst da president Donald Trump uttrykte skuffelse over Sverige som rettsstat og personlig ringte statsminister Stefan Löfven for å få rapperen frigitt.

Travis Scott, Justin Bieber, Kim Kardashian og Kanye West var andre profilerte stjerner som kastet seg inn i kampen for å få kollegaen ut av fengsel.

A$AP Rocky ble dømt til betinget fengsel, men bestemte seg for ikke å anke dommen.

Palmesus-festivalen i Kristiansand opplyser for øvrig at 80 prosent av neste års billetter ble solgt allerede kort tid etter at årets festival var over. Med et toppnavn som A$AP Rocky kan det fort bli rift etter de siste 20 prosentene. Festivalen arrangeres den 3. og 4. juli 2020.

