Bryan Adams beklager etter coronavirus-utspill

Artisten klaget på det han mente var dyreplageri, men utspillet ble tolket som rasisme. Nå ber han om unnskyldning.

Det hele startet mandag, da kanadiske Bryan Adams (60) delte en video på Instagram der han spiller «Cuts Like a Knife» og skriver at han den dagen skulle hatt den første av en rekke spillejobber i Royal Albert Hall, men at dette nå var på vent på grunn av «noen jæ… flaggermusspisende, virusskapende grådige drittsekker som selger dyr på våtmarkeder».

«Mitt budskap til dem, foruten «takk skal du faen meg ha», er bli veganer», legger han til.

Ifølge BBC og CNN var det mange som tolket Adams’ utsagn som anti-kinesisk eller antiasiatisk, selv om enkelte organisasjoner som jobber for dyrevelferd roste ham.

BBC har snakket med Amy Go som er president for Chinese Canadian National Council for Social Justice.

– Dette er så ansvarlig og bare så, så, så, så rasistisk. Folk ser opp til offentlige personer. Mange har ham som idol, sier hun om utspillet og mener det kan intensivere rasistisk hat mot kinesere.

Beklager

Tirsdag la Adams ut et nytt innlegg på Instagram. Der spiller han «Into the Fire» og skriver:

«Beklager til alle som ble krenket av det jeg delte i går. Ingen unnskyldning, jeg ville bare klage på den forferdelige behandlingen av dyr på disse våtmarkedene som er den mulige kilden for viruset, og promotere veganisme. Jeg har kjærlighet for alle mennesker og tankene mine går til alle som må forholde seg til denne pandemien verden over.»

Ifølge BBC er en lenke til Adams’ opprinnelige innlegg slettet fra Twitter, og CNN skriver at Adams slo av kommentarer på Instagram-innleggene.

Artisten har så langt ikke besvart CNNs forespørsel om en kommentar.

