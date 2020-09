POP-REBELL: Miley Cyrus, her under Tom Ford Fashion Show i Los Angeles i februar i år. Foto: Jordan Strauss / Invision

Miley Cyrus har kuttet ut røyk og alkohol

Popstjernen (27) har aldri lagt skjul på at hun til tider har levd hardt. Tvert imot har det vært et varemerke – frem til nå.

Miley Cyrus forteller i podkasten Joe Rogan Experience at hun har lagt om livsstilen. Sangeren fikk seg nemlig en vekker da hun i november i fjor måtte operere de berømte stemmebåndene og sette innspillingen av nytt materiale på vent.

I dagene etter inngrepet, hvor hun ikke kunne bruke stemmen i det hele tatt, fikk 27-åringen desto mer tid til å tenke.

– Jeg lærte mye om stemmebruk, og om hvordan måten vi lever på påvirker stemmen, sier Cyrus i podkasten.

– Stemmen kan preges på samme måte som et ansikt, som får rynker og forteller en historie, mener hun.

Cyrus, som ble verdenskjent som 12-åring i rollen som Hannah Montana, har som voksen artist gjort et stort nummer av det solide spranget fra barnestjernetilværelsen. Hun har dyrket et frekt image og blant annet provosert med hasjrøyking – blant annet på scenen.

I dag er tilværelsen en annen.

– Jeg røyker ikke lenger, og jeg er edru. Det er faktisk sånn at stemmeoperasjonen var det som fikk meg til å kutte alkohol, fordi jeg har lært så mye om virkningen. Man får vite at det egentlig ikke handler så mye om selve drikkingen, men det at man er oppe hele natten. Og når man først tar en drink, så røyker man, sier stjernen.

Det skal ha vært etter en mandeloperasjon at legene oppdaget en uregelmessighet. Hun fikk diagnosen Reinkes ødem, som betyr stramme stemmebånd.

Ifølge Norsk Helseinformatikk kan symptomene være hvesing, hoste, følelse av tetthet i halsen, stemmeforandring, og episoder med pustevansker og piping fra luftveiene.

I VINDEN: Miley Cyrus under helgens MTV-galla. Foto: MTV

Forut for operasjonen, hadde Cyrus merket stor forandring på stemmen. Hun beskriver den varige forandringen som et arr, og en gjenspeiling av levd liv.

– Det å måtte gjennomføre inngrepet var en gave, fordi jeg begynte å forstå mitt eget instrument, sier hun i podkasten.

Cyrus kastet sist helg glans over MTV Video Music Awards ved å gjøre entré på en discokule – syv år etter at hun vakte oppstandelse med samme stunt (artikkelen fortsetter under videoen):

Cyrus fremførte låten «Midnight Sky», som er med på hennes kommende album «She Is Miley Cyrus». Det er ennå ikke satt noen dato for plateslippet, som opprinnelig skulle funnet sted i fjor.

Slik så det ut på Miley Cyrus’nachspiel i Oslo etter en konsert i 2014:

Publisert: 03.09.20 kl. 13:25

