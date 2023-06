DRO PÅ TUR: Chirag Rashmikant Patel (t.v.) og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid i Karpe. Her omgitt av dansere i Oslo Spektrum i august 2022.

Karpes europaturné: Ba om rekordbeløp, budsjett på 9,8 millioner

Nesten ti millioner kroner var den estimerte prislappen på duoens 21 konserter lange utenlandsturné nylig. En ambisiøs søknad om offentlig støtte ga begrenset uttelling.

Etter ti utsolgte Spektrum-konserter høsten 2022, og enorm oppmerksomhet rundt disse, var spørsmålet mange stilte seg: Hva nå, Karpe?

Svaret var: Turné utenlands!

Den ble rundet av forrige uke. En søknad fra Karpe om reisetilskudd fra Music Norway Music NorwayMusic Norway er en stiftelse opprettet av Kulturdepartementet, og er Utenriksdepartementets rådgiver på norsk musikk internasjonalt. Music Norway forvalter virkemidler og tilskuddsordninger på vegne av begge departementene, og jobber med eksport av norsk musikk. viser kostnadene for «Omar Sheriff Diaspora Tour» slik de var beregnet i forkant.

Ba om halv mill.

Totalbudsjettet var på 9,8 millioner kroner.

Denne summen var satt med utgangspunkt i at alle konsertene ble utsolgt. Ifølge Karpes management ble de fleste det.

Budsjettet fikk imidlertid en smell av det offentlige: Karpe tok høyde for – og søkte om – 500.000 fra Music Norways reisetilskuddsordning for turneer.

Støtten de fikk var på 66.000 kroner.

Ordningens største enkelt-tildeling noensinne er på 300.000, og gikk til det internasjonalt anerkjente folkbandet Wardruna i 2022.

Metalbandet Enslaved fikk nesten like mye: 280.000, også det i fjor.

En rekke norske artister har fått mellom 100.000 og 200.000 fra ordningen.

– Vi synes 66.000 var en artig liten sum, og takker ærbødigst for den, skriver Karpe-manager Silje Larsen Borgan i en e-post til VG.

39 reisende, to hotellrom

Innsynet VG har fått i søknaden er begrenset, for eksempel er størrelsen på honorarer til alle medvirkende unntatt offentlighet.

Hvor mye Karpe selv investerte i turneen – en «stor investering», ifølge søknaden – er også hemmelig.

Men enkelte detaljer fremgår:

2,6 millioner kroner var beregnet til sammen til rene reiseutgifter.

Merch-salg var estimert til 25.000 kroner per besøkt by; 500.000 totalt.

Forsikringsutgifter skulle komme på 200.000 kroner.

100.000 var satt av til uforutsette utgifter, omtalt som «buffer» i søknaden.

Turnéfølget skulle primært overnatte i bussene de reiste rundt med.

120.000 var likevel beregnet til to hotellrom per by de besøkte.

Fire flyreiser var planlagt for hele følget, samlet beløp for disse var på 228.000.

Ifølge søknaden var ikke billettsalg det viktigste ved turneen, hvor snittkapasiteten ved spillestedene var på litt over tusen.

I søknaden fremheves det at målet var «å plassere Karpe i folks bevissthet der ute, og selvsagt ha noe å vise til fremover».

Karpes manager sier at de er veldig fornøyde med turneen, men ønsker ikke å kommentere detaljer i økonomien.

– Men kan love dere at vi har noen eventyrlige økonomimøter. Nå gleder vi oss til festivalsommer i Norge, skriver hun.

HYLLET: Rett før de dro på europaturné ble Karpe kåret til «Årets Spellemann» for 2022. Her mottar de vandretrofeet fra forrige innehaver, Marie «Girl In Red» Ulven, for tiden på USA-turné med Taylor Swift.

Et turnébudsjett på ca. ti millioner er sjelden kost for norske artister i utlandet.

Til sammenligning hadde Dagny (Norvoll Sandvik) en europaturné i 2018, med et budsjett på ca. 450.000, inflasjon siden den gang tatt i betraktning.

Dagnys budsjett per medvirkende person på turneen var 8415 kroner per show, med dagens kurs.

Karpes budsjett per person var beregnet til 11.920 kroner per konsert.

Karpes reisefølge var ifølge søknaden på hele 39 personer – blant annet ni dansere og fire fotografer – som skulle gjennomføre 21 konserter i 20 byer. Dagnys turné hadde seks reisende og ni konserter.

– Går mye penger

Promotør Peer Osmundsvaag i booking- og arrangørbyrået All Things Live mener at Karpes europabudsjett vitner om at det er kostbart å etablere seg i nye markeder.

– Ut fra mine erfaringer med kostnadsbildet om dagen, og etter å ha sett på turnéruten og spillestedene deres, vil jeg si at dette ser ut som et investeringsprosjekt. Det går mye penger når man er så mange folk ute på en så lang turné.

Bookingveteranen, som ikke jobber med Karpe, karakteriserer turneen som en smart og fremoverlent satsing.

– Jeg håper den bærer frukter og inspirerer andre fra lille Norge til å tenke på verden som en mulig arena.

Det er foreløpig ukjent hvordan fjorårets Spektrum-maraton gikk økonomisk for Karpe.

Deres management Little Big Sister oppga at det ble solgt 11.000 billetter til hver av de ti konsertene.

Billettprisene varierte fra 550 til 1430 kroner. VG er ikke kjent med hvor mange billetter som ble solgt i de forskjellige prisklassene.

Det er imidlertid et forsiktig anslag å si at de solgte billetter for over 60 millioner.

