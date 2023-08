HAN FØLER DEG: Dave Gahan og Depeche Mode overbeviste stort i Telenor Arena.

Konsertanmeldelse Depeche Mode, Telenor Arena: Mørk og magisk

Depeche Mode byr opp til sitt livs dans. Og får minst 20.000 ja.

På samme vis som torsdagens Øya-headliner Blur, har Depeche Mode en imponerende overbevisende nytt album i bagasjen. I motsetning til Blur er de samtidig et bandmedlem mindre, nylig avdøde Andy Fletcher.

Det skal vise seg å være en kombinasjon som gir en usedvanlig unik energi foran nesten 20.000 glødende fans i Telenor Arena denne fredagen.

I forkant har undertegnede notert varierende rapporter om vokalist Dave Gahans vokale kapasitet. Eller han Gahan, som de ville kalt ham på Vestlandet. På liveopptak kan man høre 61-åringen direkte slite med å treffe tonene, som en slags trist sorti over gammel storhet.

Det skal vise seg å ikke være tilfelle her.

I et solid produsert livevideoshow, eier han Gahan scenen i 142 minutter. Et fengslende syn fra han introduserer seg med en bevegelse som virker som like deler omfavnelse og knestrekk foran en stor «M».

Og så synger han. Som han synger.

Om M-en skal stå for noe, er det mektig og malmfullt. De to åpningslåtene fra årets album er gode og kjølige, men allerede på «Walking in My Shoes» synger han som om det står om selve livet.

Og det gjør det jo alltid i dette bandet.

Martin Gore, oppfinneren av tøff enfinger-spilling på synth, lenge før Magne Furuholmen, virker sedvanlig skjør og sjenert. Når han er gitarist vil han helst bort fra kamera. Når han får mikrofonen er vokalen renere og mer ordentlig. Det er følelse i det han synger. Nerven er det bare han Gahan som har.

Ingen kan gjøre ballader bedre med hendene i lommen. Ingen kan svinse og svanse så rart, snålt og svirrende, og likevel få det til å virke som det kuleste i verden. Han både byr opp og danser med seg selv, og inviterer publikum til allsang.

Og får svar.

På et tidspunkt virker han direkte og oppriktig rørt. Etter «Just Can’t Get Enough», novelty-låten somholder liv i Vince Clark, ler til og med Martin Gore. Ja. mannen som knapt smiler på sin egen bursdag ler.

Om det er publikum eller at det er turnéavslutning, eller begge deler: Det er en intens glede og glød i dette, som er nesten uvanlig å se fra en slik stor scene, fra noen som har vært så lenge på veien de siste månedene. Andy Fletcher hylles på nydelig smart og subtilt vis på «World in my eyes», og det føles varmt og gripende.

Å trekke fram settlisten blir vanskelig. Det er en parade av sterke låter, der flere bruker remiksversjonene for å kombinere det analoge og digitale sømløst. «Everything Counts» er et tidlig seier. Fan-favoritten «Stripped» gjennomføres med åpenbar, men effektiv red light-estetikk. «Enjoy The Silence» er perfeksjonert poptechno med hodeskalle med diamanter og «enjoy» tusjet på.

Om man skal være litt furten: «I Feel You» blir ganske grøtete i Telenor Arena-versjon. «Precious» er en Martin Gore-melodi som han Gahan ikke klarer å bære. «Wrong» er en uinteressant låt fra de vonde siste femten årene som virker mest å være med for å ikke ha for mange gode låter.

Når han mellom to ekstranumre nesten sjokkert roper «That was really amazing, wasn’t it», er slikt småskurr glemt.

Dette var ikke bare amazing. Det var mesterlig.

