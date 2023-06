OPP MED HENDA: Janelle Monáe er tilbake med et album det er vanskelig å mislike.

Plateanmeldelse: Janelle Monáe – «The Age of Pleasure»: Kåthet og glede

Janelle Monáe skrur nytelsen opp til 11 på sitt lettfordøyelige nye album.

Etter noen år der Janelle Monáe tilsynelatende har fokusert på skuespillerkarrieren, vender hun tilbake med fjerdealbumet «The Age of Pleasure» – en utgivelse som både konseptuelt og musikalsk skiller seg skarpt fra den svært vellykkede forgjengeren «Dirty Computer» (2018).

Her er 37-åringen hang til ambisiøst tankespinn erstattet med et monomant fokus på, vel, knulling.

«If I could fuck me right here right now, I would do that», synger hun på «Water Slide», mens refrenget på avsluttende «A Dry Red» innledes med kupletten «Now, baby, I'm choosy/ But me and you can fuck in that jacuzzi».

Dette frisinnet preger alle de 14 låtene på skiva, som tikker inn på sparsommelige 32 minutter. Det musikalske uttrykket er mer organisk enn noensinne tidligere i Monáe-sammenheng, med døsig reggae og afrobeats som de dominerende impulsene.

Flere av sangene er for korte til å rekke å våkne ordentlig til liv, men høydepunktene teller duvende «Lipstick Lover», svale «Know Better» og den Flamingos-parafraserende trekant-hymnen «Only Have Eyes 42».

At «The Age of Pleasure» tidvis føles som en jukeboks fullstappet med nærmest vektløs sommermusikk, er både dens styrke og dens svakhet: Platen er bortimot umulig å mislike mens den surrer og går, men den gjør heller ikke det helt uutslettelige inntrykket.

BESTE LÅT: «Only Have Eyes 42»

