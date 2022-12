TETT SAMMEN: Julie Bergan og Alan Walker på Spellemannprisen i 2018.

Samarbeidet mellom Julie Bergan og Alan Walker brutt

Artistene har jobbet sammen i flere år, men da Bergan ba om en viss andel av låtskriverrettigheter for en sang de skulle gi ut skar det seg helt. Hun uteble fra Walkers USA-turné og er nå utradert fra låten.

– Våknet opp ganske forbannet, skrev Julie Bergan (25) på Instagram en fredag midtveis i november.

Hun utdypet ikke der hva som forårsaket vreden.

Men dette var også dagen da hennes artistkollega og samarbeidspartner gjennom flere år, EDM-giganten Alan Walker (25), slapp en ny EP på strømmetjenestene.

Den inneholdt fire låter. Ingen av disse var «Ritual» – en lenge bebudet sang Walker og Bergan fremførte flere ganger på europaturné sammen i høst, til begeistring fra publikum.

Forrådt?

På Walkers egen Insta-post om utgivelsen haglet det med spørsmål om hvor i all verden han hadde gjort av låten mange hadde gledet seg til, etter å ha opplevd den på konsert og på YouTube.

Under Bergans ovennevnte innlegg er det også spørsmål fra følgere, blant annet dette:

«Har Alan forrådt deg?»

MANGE SPØRSMÅL: Kommentarfeltet på Julie Bergans Instagram bugner av spørsmål om Alan Walker-samarbeidet.

I etterkant har nemlig Walker sluppet en versjon av «Ritual» – men uten Bergan på vokal, og uten det som skal ha vært hennes låtskriverbidrag til sangen.

Hun figurerer imidlertid i den offisielle musikkvideoen for sangen. Motvillig, ifølge hennes manager.

Alan Walkers manager, Gunnar Greve i musikkimperiet MER – som i stor grad er bygget rundt Walker-suksessen – ønsker ikke å kommentere konflikten.

– Ble ikke godtatt

– Det er viktig både for Julie og oss i teamet rundt henne at hun får anerkjennelse for arbeidet hun gjør, sier Bergans manager, Cecilie Torp-Holte i Circle Management.

– Og her ble vi ikke enige med MER om Julies andel av låtskriverrettighetene, fordelingen av disse. Så det endte med at vi måtte ta et standpunkt, vårt forslag ble ikke godtatt, og følgen er at hun ikke er med på låten.

En annen følge er at Bergan uteble fra en rekke konserter Walker hadde i USA rundt månedsskiftet november/desember.

STORE OPPLEVELSER: Julie Bergan og Alan Walker møtte kong Harald og dronning Sonja i Beijing, hvor de opptrådte med kongeparet i salen.

Ifølge Torp-Holte var det planlagt seks USA-konserter hvor Bergan skulle opptre med Walker, blant annet med fremføring av «Ritual» som en del av en større avtale.

Men all den tid hun ikke lenger var en del av sangen, anså Bergans apparat dette som et brudd på avtalen.

Bergan valgte da å bruke tiden i USA på andre gjøremål i stedet, forteller manageren.

Hun sier også at «Ritual» var tenkt som en singelutgivelse og dermed en spydspiss for Walkers musikkslipp og turné i høst.

– Julie skal prioritere egne ting i 2023. Walker-samarbeidet var et prosjekt for 2022, hvor det absolutt var en del av avtalen at «Ritual» skulle være en prioritert del av Walker-prosjektet.

SAMMEN PÅ SCENEN: Julie Bergan har sunget med Alan Walker en rekke ganger, senest på europaturné i høst.

Ifølge Torp-Holte skulle låten egentlig gis ut 28. oktober. Hun sier at forhandlingene om rettighetsandel kollapset kort tid i forkant.

– Dette ble skrinlagt tett opptil planlagt slipp. For Julies del følte hun og vi at hennes jobb og det hun hadde lagt ned i dette ikke ble verdsatt nok. Rett skal være rett, mener vi, så da satte vi strek.

Elleve uten Bergan

Prosentregning ser ut til å være en omfattende øvelse i Alan Walker-sfæren.

På mange av hans låter er en lang rekke komponister, tekstforfattere og utøvere involvert.

I versjonen av «Ritual» som til slutt kom ut, er elleve navn oppført som bidragsytere på tekst og komposisjon – blant dem Walker selv, manager Gunnar Greve og en annen profilert MER-artist: Øyvind Sauvik, kjent som rapperen Vinni.

Da Bergan og Walker ga ut musikk sammen for første gang, i 2018, var det med god uttelling: «Ignite» – et samabeid mellom de to, den norske produsenten K-391 og den sørkoreanske popstjernen Seungri – har 279 millioner avspillinger på Spotify og 536 millioner på YouTube.

Bergan sang også på Walker-låten «I Don’t Wanna Go». På den og «Ignite» var hun vokalist, ikke låtskriver.

Hvorvidt det blir noe mer samarbeid mellom de to synes tvilsomt slik stemningen er nå.

– Per nå er det ikke aktuelt, sier manager Torp-Holte. Julie Bergan selv henviser til manageren for alle uttalelser i denne saken.

MED I VIDEOEN: Julie Bergan figurerer i musikkvideoen til «Ritual».

I den offisielle «Ritual»-videoen dukker Bergan opp ved flere anledninger, i korte klipp.

– Disse har jeg bedt MER om å fjerne, men det ble tydeligvis ikke tatt hensyn til, sier manageren.

MER har takket nei til å kommentere bruken av Bergan i videoen.

Torp-Holte legger ikke skjul på at hun synes situasjonen er kjip.

– Dette kunne blitt et bra prosjekt for begge parter, med to artister hvor jeg tror begge har følt at det har vært en god match. Dette er også leit for fansen, som hadde gledet seg. Men når man ikke blir anerkjent på rette premisser, ender det slik.

HOLDER TYST: Gunnar Greve, Alan Walkers manager, ønsker ikke å kommentere situasjonen som førte til brudd mellom hans artist og Julie Bergan.

Alan Walker er en av Norges desidert største og rikeste artister.

Av skattelistene for 2021, som kom denne uken, fremgår det at bergenseren hadde skattbar inntekt på 23,5 millioner kroner i 2021. Hans to største selskaper omsatte da for 79 millioner. (Kygo, som tjener mest, hadde 36,5 millioner i skattbar inntekt i fjor.)

Julie Bergan står oppført med 654.000 i 2021-inntekt. Hennes selskap omsatte for 1,15 millioner i fjor.