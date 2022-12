DONERER: Kyrre Gørvell-Dahll, best kjent som Kygo.

Kygo i spissen for kjendisrush til Mads Hansens julespleis

Spleisen til å hjelpe vanskeligstilte barnefamilier nærmer seg tre millioner kroner, og får nå drahjelp av Norges største artister.

VGTV-profil Mads Hansen har en viss erfaring med digitale spleiselag, og har blant annet brukt det som virkemiddel i offentlig krangel med influencere.

Denne julen er Hansen mer fredelig anlagt, og har gående en spleis hvor midlene skal gå til organisasjonen Rett Fram Opplevelser.

På sin hjemmeside beskriver de seg selv som «en frivillig organisasjon som jobber for barn og unge som av en eller annen grunn holdes utenfor det sosiale fellesskapet som vi andre ser på som en selvfølge».

Målet flyttes

Målet for spleisen er flyttet flere ganger de siste to ukene – nå sist til tre millioner, hvilket den ser ut til å nå ganske snart; i skrivende stund er det innsamlede beløpet på godt over 2,9 millioner, etter at over 11.000 givere har bidratt.

På sin Instagram-story oppdaterer Hansen sine følgere om utviklingen. Der legger han ut humoristiske «nevemagnet»-videoer, fulgt av link til spleisen.

«@kygomusic gjør virkelig sitt for at alle barn skal kunne glede seg til jul», skrev han mandag – etter at Kygo hadde donert 100.000 kroner.

Dette etter at Alan Walker donerte 50.000 sist helg.

De to popstjernene fra Bergen er dermed enkeltpersonene som har bidratt med mest foreløpig.

DONERER: Alan Walker.

– Nå er jeg selvfølgelig spent på om Matoma legger seg over, under eller imellom Kygo og Alan Walker, humrer Hansen.

På listen dukker det også opp kjente navn som Staysman, Petter Katastrofe, Kevin Vågenes, Thomas Alsgaard og Niklas Baarli.

– Kjempegavmilde

Kygo og Walker hadde ifølge de ferske skattelistene henholdsvis 36,5 millioner og 23,5 millioner i personlig skattbar inntekt i 2021.

Hansen mener at de bemidlede artistene uansett viser storsinn med sine donasjoner.

– Det er kjempegavmilde bidrag uansett hvor mye de tjener. Det er penger de kunne brukt på alt mulig annet.

Hansen påpeker at stjernene enkelt kunne gjort som de fleste gjør.

– De alle fleste gir jo ikke.

Alan Walkers management MER ønsker ikke å kommentere artistens donasjon.

Kygos co-manager har ikke besvart VGs forespørsel om kommentar.

Hansen begrunner valget av organisasjon å donere til med at han kjenner til den og hvordan den drives.

Ytterligere motivasjon er det faktum at han selv har to barn, forteller han.

– Det finnes barn der ute som ikke gleder seg til jul, for da merker de på kroppen at de kommer fra mindre velstående familier, sier Hansen.

– Og barn som gruer seg til å begynne på skolen på nyåret, for da blir de spurt om hva de fikk til jul, og da har de kanskje ikke fått noe. Tanken på det gjør vondt. Jeg ønsker at ingen barn skal ha det sånn.