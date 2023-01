POPIKON: Miley Cyrus, her i Los Angeles i 2021.

Miley Cyrus låtsnakkis «Flowers» knuser rekord

Miley Cyrus (30) har satt fyr på TikTok med låten «alle» mener er et spark til eksen. Hun gruser alle på Spotify også.

«Flowers» kan skilte med mer enn 100 millioner avspillinger på Spotify i løpet av første uken. Det har ingen annen låt gjort tidligere, melder strømmetjenesten.

«Tusen takk, Spotify, og alle mine fantastiske fans», skriver Miley selv til sine nær 47 millioner følgere på Twitter.

Variety skriver at låten også kommer til å plassere seg på toppen av den amerikanske hitlisten Billboard Hot 100 mandag.

Cyrus har dermed kuppet tronen fra boybandet BTS og deres låt «Butter», som hadde rekorden på 99,37 millioner Spotify-avspillinger de første syv dagene etter slippet.

Cyrus slapp sin ferske låt 13. januar, en dato som fansen raskt bet seg merke i, fordi det er bursdagen til eksmannen hennes – Liam Hemsworth (33).

Både teksten og musikkvideoen flommer over med mer eller mindre konkrete hint som peker i retning av deres tidligere forhold. Det er i hvert fall ingen tvil om at det er brutt kjærlighet som er tema.

Blant annet synger Miley om at «de bygde et hjem og så det brenne». Stjerneparet opplevde å miste huset sitt i brann.

EKSPAR: Liam Hemsworth og Miley Cyrus, her i Los Angeles i 2019 – få måneder før bruddet.

På TikTok gikk det ikke mange timene etter låtslippet til folk koblet innholdet opp mot en annen populær sang, nemlig Bruno Mars’ ballade «When I Was Your Man».

Hemsworth skal angivelig ha dedikert nettopp denne Bruno Mars-låten til Cyrus i sin tid.

MinMote er blant mediene som har omtalt den nye låtsnakkisen.

De som kjenner teksten på Cyrus’ nye låt og Mars sin låt fra 2013, hører koblingen.

Amerikanske Cyrus har ikke bekreftet at hun synger om eksmannen. Han har heller ikke kommentert spekulasjonene.

Det var australske Hemsworth som i august 2019 søkte om skilsmisse. Han oppga standardfrasen «uforenlige forskjeller» som grunn.

Cyrus og Hemsworth har en lang historie. De forlovet seg faktisk to ganger før de giftet seg – første gang i 2012, før de gjorde det slutt, for så å forlove seg på nytt i 2016. Bryllupet sto lille julaften i 2018.

De to møttes første gang da de spilte hovedrollene i «The Last Song» i 2010. Se trailer fra filmen her: