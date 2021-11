SAMARBEID: Taylor Swift har ansatt Sadie Sink til sitt nye prosjekt.

Fikk rolle i Taylor Swift-film

«Stranger Things»- og «Fear Street»-stjerne Sadie Sink (19) har fått ny skuespillerjobb, sammen med Dylan O’Brien (30) og Taylor Swift (31).

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Fredag kunngjorde Taylor Swift at hun kommer til å lage en ti minutter lang kortfilm av låten «All Too Well». Sadie Sink og Dylan O’Brien skal spille i den, ifølge Teen Vogue.

Prosjektet skjer i forbindelse med nylanseringen av det Grammy-nominert albumet «Red» fra 2012.

Deadline skriver at Swift har manus og regi på kortfilmen, i tillegg til å spille i den. I klippet hun delte på Twitter hører man ingen musikk, men ser et høstlig landskap og en bil som kjører ned en stille gate.

Ifølge Teen Vogue spekulerer fansen om filmen er inspirert av han som anses som inspirasjonskilden for hiten «All Too Well», skuespiller Jake Gyllenhaal som Swift hadde et forhold til.

UNG STJERNE: Sadie Sink, her på «Fear Street»-premiere.

Fansen påpeker at O’Brian er rundt ti år eldre enn Sink – samme aldersforskjell som det er mellom Swift og Gyllenhaal.

I tillegg til kortfilmen, skal Swift relansere den originale timinutter-versjonen av låten. Artisten har også fortalt at det vil komme ikke tidligere utgitte låter – totalt rundt 30 på nyversjonen av albumet.

NY ROLLE: Dylan O’Brien, her på premieren på «Bumblebee» i 2018, der han hadde robotens stemme.

O’Brien er kjent for «Maze Runner»-filmene, «Teen Wolf»-serien og Netflix-filmen «Love and Monsters». Sadie Sink slo for alvor gjennom i «Stranger Things», og har også spilt i tre «Fear Street»-filmer på Netflix.