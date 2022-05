1 / 3 GIKK VIDERE: Subwoolfer er klare for Eurovision-finalen lørdag kveld etter å ha blitt blant de ti beste i tirsdagens semifinale. forrige neste fullskjerm

Subwoolfer og Amanda Tenfjord til Eurovision-finalen!

TORINO (VG)Det gikk som planlagt; Subwoolfer er klar for den store finalen i Eurovision Song Contest 2022 lørdag. - Wolfstatic! er gjengens første reaksjon etter opptredenen. Amanda Tenfjord og Hellas gikk også videre!

Av Stein Østbø

– Det var gøy å stå på scenen og føle at hele salen var med å synge. Jubelen etter at vi var ferdige var til å ta og føle på, heter det fra Subwoolfer.

Det norske bidraget ble tirsdag kveld lest opp blant de ti nasjonene - av 17 - som får anledning til å kjempe i finalen. «Give That Wolf A Banana» har blitt en fan-favoritt og førstevalg for de mest ihuga Eurovision-tilhengerne her nede den siste drøye uka, og Subwoolfer selv har vært flinke til både å pleie fansen, vertsbyen Torino og sende kjærlighet i form av Instagram-videoer til andre deltakerland, deriblant Hellas og Storbritannia.

De sier videre i en uttalelse etter semifinalen at ulver ikke er så vant til vann, og at det var litt skummelt å stå på scenen, men heldigvis har de nå funnet ut at vann ikke er farlig.

Det var også Subwoolfer - sammen med Amanda Tenfjord og Hellas - som fikk størst applaus i presserommet etter sin opptreden.

Før kveldens semifinale lå Norge og Subwoolfer på en trygg tredjeplass på bettingen hos Eurovisionworld, og det holdt altså helt til semifinaleslutt. Amanda Tenfjord lå her på andreplass, bak Ukraina.

Tidligere på kvelden ble for øvrig den første maska blant ulvegjengen kastet. Det viste seg at vår tidligere Eurovision-deltaker TIX gjemte seg under hjelmen til DJ Astronaut, men det er ikke bekreftet av den norske delegasjonen at det virkelig er TIX som er DJ Astronaut, eller om dette var et nytt PR-stunt.

Morten Westgaard i Eurovision Norway påpekte i et VG-intervju tirsdag at under den norske Melodi Grand Prix-finalen sto DJ Astronaut og Subwoolfer sammen med NorthKid og ventet på det endelige resultatet, mens TIX delte ut stemmene fra Østlandet.

Amanda Tenfjord var kveldens andre «norske» deltaker i tirsdag, som representant for Hellas med «Die Together». Hun ble lest opp rett etter at Norge som sjette nasjon fikk finaleplass.

Også hun har hatt favorittstempelet på seg her nede og fortalte tidligere på dagen at nervene var under kontroll etter den viktige generalprøven mandag der grunnlaget ble lagt for fagjuryenes stemmegivning kommende lørdag.

Fagjuryen og folkejuryen utgjør hver femti prosent av resultatet i selve finalen.

– Ja, jeg er mer rolig i dag og har akkurat hatt en ny prøve. Jeg tror også den gikk bra, kanskje fordi jeg var litt mer avslappet, fortalte hun VG før semifinalen tirsdag kveld.

Foruten Norge og Hellas, gikk følgende land videre til lørdagens finale: Sveits, Armenia, Island, Litauen, Portugal, Ukraina, Moldova og Nederland.

Det betyr at våre kjære naboer i sør, Danmark, ble slått ut.