Plateanmeldelse: Jenny Hval – «Classic Objects»: Et eget rom

Jenny Hval – «Classic Objects»

Jenny Hval

«Classic Objects»

Selv på sitt mest håndgripelige minner ikke Jenny Hval om noen andre i den norske popvirkeligheten.

Av Marius Asp

Publisert: Nå nettopp

Helt siden den gildt titulerte debutplaten «To Sing You Apple Trees», gitt ut under navnet Rockettothesky i 2006, har Jenny Hval dyttet grensene for hvordan populærmusikk (i vid forstand, vel å merke) kan oppføre seg – og meislet seg ut sitt helt eget sted mellom elektronika, folk og tidvis kranglete kunstmusikk på veien.

Dette universet, som også har resultert i tre romaner, har hele tiden rommet temaer og motiver som strekker seg fra avansert språkteori og klassisk litteratur til mytologiske monstre, seksualitet, død og rause mengder kroppsvæsker. Det kroppslige – både som livsvilkår og skrekkabinett – er et bærende element i 41-åringens prosjekt.

I likhet med forrige plate under eget navn, «The Practice of Love» (2019), tilhører «Classic Objects» – hennes første på det legendariske plateselskapet 4AD – den mest tilgjengelige og inviterende delen av Hvals virksomhet.

Men der forgjengeren baserte seg på skimrende synther og trance-estetikk, er uttrykket her varmere og mer organisk, med Hans Hulbækmos «world»-klingende perkusjon som det kanskje viktigste elementet etter hovedpersonens stemme.

Åpningssporet «Year of Love» og påfølgende «American Coffee» zoomer inn på små, men hjerteskjærende detaljer fra voksenlivet – fulle av tvil og selvkritikk, men også humor. Sanger som tittelsporet, overdådige «Jupiter» og «Freedom» nøyer seg ikke bare med å være perfekte poplåter, men er i tillegg engasjerende meditasjoner over kunst, natur og identitet.

Et par av låtene ville muligens tjent på å være enda mer konsise, mens den drøyt to minutter lange «Freedom» lett kunne vart dobbelt så lenge. Og det Hval-typiske spoken word-partiet i den ellers praktfulle «Cemetery of Splendour», som til slutt fortæres av naturlyder, truer med å oppleves fremmedgjørende i sammenhengen.

Men at så egenrådig, skarp og viltvoksende musikk som dette kan nå et relativt stort publikum – ikke minst utenfor landegrensene – forteller at det fortsatt finnes håp for verden, om enn aldri så tynnslitt.

