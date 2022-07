TV-FJES: Espen Lind (t.v.) har i nyere tid vært mest profilert som mentor i «The Voice». Her sammen med Yosef Wolde-Mariam, Matoma og Ina Wroldsen.

Espen Lind hadde over 50 millioner i omsetningsøkning i 2021

Artisten bevilget seg et utbytte på to millioner.

Popveteranens selskap En Enkel Manns Foretak AS økte fra 4,6 millioner i 2020 til 56,3 millioner i 2021.

Det viser årsregnskapet, som nå foreligger. Nettavisen omtalte saken først.

51-åringens tidligere omsetningsrekord med dette selskapet stammer fra 2014, da det dro inn 12,9 millioner.

Selskapets resultat før skatt i 2021 endte på 39,7 millioner – mot 3,5 millioner året før.

Egenkapitalen for 2020 var på 216.771 kroner. Etter fjoråret er den på 29,3 millioner.

Nøkternt utbytte

Tallene tatt i betraktning kan Lind vanskelig beskyldes for å ha gått berserk på utbyttefronten: Han tok i fjor ut et tilleggsutbytte på to millioner kroner.

I 2020 tok han ut et ordinært utbytte på 2,95 millioner.

Lind, som blant annet har skrevet låter for både Beyoncé og Taylor Swift, investerte i fjor hele 38 millioner kroner i markedsbaserte obligasjoner og aksjer.

Ifølge regnskapet skylder han 8,5 millioner i skatt.