POPIKON: Michael Jackson, her avbildet i London i mars 2009 – tre måneder før han døde.

Tre Michael Jackson-låter fjernet fra strømmetjenestene

I over 12 år har det vært strid om hvorvidt det faktisk er Michael Jacksons stemme man hører. Nå er det tatt grep.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Monster», «Keep Your Head Up» og «Breaking News» fra albumet «Michael», som ble utgitt i 2010 – året etter at popkongen gikk bort – er alle fjernet fra strømmeplattformene.

Det melder BBC.

Etter at utgivelsen kom for 12 år siden, gikk en Michael Jackson-fan rettens vei med påstander om at det ikke var Jackson selv som sang på disse tre låtene. Også enkelte i Jacksons slekt skal ha vært skeptiske til autentisiteten.

Søksmålet fikk ikke gjennomslag, og det er aldri bevist at det ikke er popikonet som synger, men i alle år siden har det vært diskusjon rundt temaet.

– Den enkleste måten

Sony Music og Jackson Estate sier at når låtene nå er fjernet, så handler det ikke om at de er uekte. I stedet heter det i en uttalelse at «dette er den enkleste og beste måten å avslutte spekulasjonene knyttet til sangene en gang for alle».

«Fokuset fortsetter å være der det skal være – på spennende og nye prosjekter for å forvalte arven fra Michael Jackson», lyder det i kunngjøringen.

Blant annet er en Broadway-musikal og en film på trappene.

«Monster», «Keep Your Head Up» og «Breaking News» forsvant fra Spotify, Apple Music og Tidal i forrige uke.

De øvrige låtene på samlealbumet er fortsatt tilgjengelig for strømming.