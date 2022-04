BLÅMANN: Jack White serverer gull og gråstein på sitt nye album.

Plateanmeldelse: Jack White – «Fear of the Dawn»: Dr. Jekyll og White

ALBUM:

Jack White

«Fear of the Dawn»

(Third Man Records)

Rockens Lex Luthor er tilbake med en ny dose sonisk kryptonitt.

Han er ikke fremmed for selvsabotasje, Jack White. 46-åringens forrige plate, «Boarding House Reach», var et av de mest underveldende albumene i 2018 – en låtfattig og likegyldig buffé av sur kvasi-gospel og stivbeint rock.

«Fear of the Dawn», den første av to plater White har truet med å slippe i år, er dermed nesten dømt til å representere en slags opptur. Det er den da også utvilsomt – ikke minst fordi hovedpersonen har tatt seg bryet med å skrive noen låter denne gangen.

De største høydepunktene inntreffer riktignok helt mot slutten av skiva, i form av den løssnippede rockeren «Morning, Noon and Night» og avsluttende «Shedding My Velvet», som kjapt ville vært et høydepunkt på Red Hot Chili Peppers ferske «Unlimited Love».

Også tittelsporet treffer rent riffmessig, men det skjemmes – i likhet med flere av disse tolv låtene – av et krakilsk og kavete lydbilde som truer med å spolere lytteopplevelsen. Den manierte vokalen og de surrete tekstene gjør lite for å løfte helheten, og lavmålene er på sitt verste pinlige.

Dub-eksperimentet «Esophobia» – frykten for soloppgang og dagslys, om du skulle lure – er helt på grensen av hva som kan tolereres fra White hva goofy tapning av ikke-hvite musikktradisjoner angår, mens et stramt utgangspunkt skusles vekk i ablegøyer på «Into the Twilight».

Den ultrateite raprockeren «Hi Dee Ho», der hiphop-legenden Q-Tip trekkes gjennom en nesten imponerende dyp søle, har blitt beskrevet ved en tidligere anledning. Det får holde.

På papiret er Jack Whites forakt for alt som kan oppfattes som god smak befriende standhaftig. I praksis medfører den gull og gråstein i omtrent like mengder på «Fear of the Dawn».

