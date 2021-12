POPSENSASJON: BTS, her på en pressekonferanse rundt singelslippet til «Butter» i Seoul i mai. F.v.: V, Suga, Jin, Jung Kook, RM, Jimin og J-hope.

Tre BTS-medlemmer smittet med corona

Det sørkoreanske bandet BTS skal ha blitt smittet på turné i utlandet rett før jul.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

På julaften kom nyheten om at Suga hadde testet positivt for coronaviruset. Nå melder managementet Big Hit Music ifølge ABC News at RM og Jin testet også testet positivt sent 1. juledag.

Bandet har vært på turné i USA, men testet negativt etter hjemkomst. Managementet sier likevel at de trolig har fått med seg smitten derfra.

RM og Suga har ikke spesielle symptomer, men Jin har feber og ellers milde symptomer på covid. De tre sitter nå i karantene hver for seg.

Big Hit Music opplyser at alle de tre smittede fikk vaksinedose nummer to i august.

BTS står opp mot rasisme: − Vi er blitt hånet

K-popyndlingene har etter debuten i 2013 gjort suksess verden over og satt den ene rekorden etter den andre. De har også vunnet en rekke gjeve priser, senest for singelen «Butter» under American Music Awards i november.

I oktober føk BTS rett til topps på Billboard-lista i USA med låten «My Universe», som er et samarbeid med Coldplay.

Norske BTS-fans sperret opp øynene da gruppen spilte på Jimmy Fallon i 2020. Under opptredenen kunne det se ut til at de brukte en norsk «makrell i tomat»-boks.