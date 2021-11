POPIKON: Adele er aktuell med nytt album for første gang på seks år.

TV-reporter til Adele etter tabbe: − Jeg er så lei meg

Den australske reporteren fløy tidlig i november til London for å intervjue Adele (30), men det endte i fiasko. Nå beklager han – på lufta.

Av Catherine Gonsholt Ighanian



TV-intervjuet, som aldri ble sendt, har vært en snakkis i mange medier de siste ukene. Matt Doran (37) fra Channel 7 News hadde en 29 minutter lang samtale med Adele, men da det viste seg at han ikke hadde hørt hele hennes nye album, kun én låt, gikk det dårlig.

Adele skal ha blitt så fornærmet over at han stilte uforberedt at plateselskapet Sony nektet Channel 7 News å sende intervjuet. Flausen skal ha kostet TV-kanalen nær ti millioner kroner.

Doran har allerede sagt i et intervju med The Australian at han beklager, men nå gjør han det enda mer ettertrykkelig. I helgen gikk han ut i egen TV-kanal – med en direkte melding til publikum.

– Jeg vil snakke om noe som har skapt overskrifter den siste uken, og som jeg ønsker å si unnskyld for, sier han og legger til at historien har ført til at han er blitt «hånet av en hel verden».

– Og skal jeg være helt ærlig med dere, så fortjener jeg denne trøkken, legger han til.

– Jeg fløy til London for å intervjue Adele, som var et utrolig stort privilegium, og noe som skulle bli et av høydepunktene i min karriere, sier han.

Det er seks år siden Adele sist ga ut et album, og interessen for den britiske artisten er enorm. Også Oprah Winfrey har intervjuet Adele om livet og comebacket i en stor TV-spesial. Men Dorans samtale nådde aldri seerne.

TV-reporteren forklarer videre at han ikke visste at han hadde fått hele albumet tilsendt på e-post, for gjennomlytting før møtet.

– Jeg gjorde den grusomme feilen å anta at vi ikke kom til å få en kopi av dette albumet, fordi vårt intervju skulle vises før slippdatoen, og Adeles nye album var bransjens største hemmelighet, sier Doran.

Reporteren opplyser at han mottok en e-post fra Sony dagen etter at han landet i London.

– Mailen nevnte ikke Adele, men den inneholdt en lenke. Sannheten er at jeg overså den. Jeg sverger på mitt eget liv. Dette er absolutt den viktigste mailen jeg har misset noensinne, sier han.

Doran ønsker å oppklare det han sier er feil opplysninger i mediene. Blant annet sier han at Adele aldri forlot intervjuet i sinne. Tvert imot skal de ha sittet og snakket lenger enn planlagt, forteller han.

Australieren sier at Adele var i godt humør, at hun var morsom – og at de hadde en åpen dialog.

– Men ingenting av det betyr noe nå. Uansett hvor mye jeg forklarer meg, ved å overse den albumlenken, fornærmet jeg Adele. Til Adele vil jeg si: Jeg ville aldri med vilje ha vært respektløs ved å unnlate å lytte på arbeidet ditt. Jeg er så lei meg.

Doran henviser til låt nummer ti på utgivelsen, «Hold On».

– I broen, etter andre refreng, skriver du at «noen ganger er tilgivelse det enkleste». Jeg forventer ikke tilgivelse, men jeg skylder deg en beklagelse.

Doran kommenterer ikke de ubekreftede spekulasjonene om at han skal ha blitt suspendert fra stillingen sin i kanalen.

Adele har ikke uttalt seg offentlig om saken.