LYS OG HARME: - Jeg hadde jo tenkt å gå i studio med Sambandet i fjor, men én bor i Spania, én i Bergen, én i Brønnøysund og én i Namsos - og ingen hadde lov til å reise, sier Åge Aleksandersen. Det endte med at han gikk i eget studio og gjorde absolutt alt selv. Resultatet ble «Ingen nåde», en sedvanlig blanding av nære og tankevekkende historier.

Åge Aleksandersen: Hyller kona i ny sang

TRONDHEIM (VG) Nok en gang har Åge Aleksandersen skrevet en hjertevarm sang til sin kone, Torill. Men han mener ikke selv at denne er nøkkel-låten til at han endelig kunne lage en hel plate for første gang på syv år.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Nøkkellåten - som den 72-årige veteranen beskriver som teksten og melodien som forløser prosessen til en hel plate - er avslutningssporet på «Ingen nåde» og heter «Janus».

Den handler om menneskehetens svik, spesielt fra mannekjønnet. Likevel er det en annen sang som like gjerne kunne ha vært nøkkellåten, «Sang te dæ», til kona Torill.

les også Åge Aleksandersens første sommer uten turné på 30 år

Den første sangen til Torill, «Skin sola», skrev han allerede i 1979. Da var Åge Aleksandersen på sitt mest usikre og lengst nede i karrieren.

«Skin sola» har fulgt ham siden, helt fram til den ferske «Sang te dæ».

– Om den teksten er mora, søskenbarnet til «Skin sola», eller noe anna... Men i familie er de helt klart, sier Aleksandersen.

VG møter rock-veteranen i hans studio og andre hjem de siste ti årene, det nedlagte tårnet på kaia i Trondheim.

les også Adressa: 250.000 så Åge Aleksandersen live på nett

Som vanlig legger Åge Aleksandersen armene i kors og får et lite innfult flir under brilleglassene når privatlivet tuskes i.

I i tilfellet «Sang te dæ», må han åpne opp.

For «Sang te dæ» - et country-drops med en twang som Åge knapt har vært i nærheten av før - har en historie.

Og Åge Aleksandersen er tross alt en komprimert historieforteller av rang.

- Jeg har ei gammel notatblokk der teksten til «Skin sola» står på baksiden, mens på side to eller tre står teksten til «Sang te dæ», sånn nitti prosent ferdig. Enten har jeg prøvd å forklare for meg selv hva «Skin sola» skal være, eller så har jeg prøvd å skrive den teksten, men har gitt opp fordi jeg har funnet ut at jeg skal gå videre - jeg husker ikke helt, forteller han.

Han husker iallfall tilfredsstillelsen over personlig å ha lykkes så mye med å skrive ned det han følte overfor kona i «Skin sola» at han valgte å offentliggjøre kjærlighetserklæringen.

Men det var en tung vei å gå.

les også Trønderne tror de drakk tom Royal Albert Hall

– Jeg hadde spilt med Prudence fra 1969 til 1975. Det gikk jo til helvete. Så hadde jeg gitt ut første soloplata mi etter Prudence, «Mot i brystet, mord i blikket, Bomben und Granaten». Det gikk skikkelig til helvete, sier Aleksandersen og ser rett fram, uten mord i blikket, men med atskillig mer mot i brystet i 2021.

– Da jeg skrev «Skin sola» i 1979, sto det ikke bra til med meg. Jeg følte at jeg hadde taper tatovert i panna, fordi jeg hadde investert så mye tid og krefter i det jeg hadde gjort tidligere.

Flytting fra Namsos til Trondheim og jobb i platebutikk hjalp ikke.

– Men så får jeg til «Skin sola», og det er på mange måter den første greia der jeg føler at jeg er i nærheten av noe. Et vendepunkt på mange måter. Låta betyr mye for meg, fastslår han.

STAND BY YOUR MAN: Åge og Torill Aleksandersen i brylluppet til Sambandet-trommis Steinar Krokstad og Elisabeth Moberg fra «Kvinner på randen» tilbake i 2004.

– Dere to holder ut sammen fremdeles?

– Åja. Hun holder ut med meg, det er vel det som er saken, smiler Aleksandersen.

- Jeg er jo en snill, eldre herre nå!

- Du sa til NRK da du fylte 70 for to år siden at uten Torill hadde alt gått til helvete?

- Ja, det er noe med den type struktur vi har, det er hun som styrer butikken her. Jeg er jo ganske frittgående da. Holder på med mitt, helt alene, og da er det bra at det er noen som kan holde tømmene hjemme.

- Mener du at hun har ofra mye opp gjennom karrieren din?

- Hun har stått mye alene på sidelinja til fotballkampene til ungene, ja. Det er jo ikke noe jeg selv synes er spesielt stilig, men det var nå en gang det yrkesvalget man tok. Man er ikke så ofte til stede.

les også – Jeg har hatt angst og depresjonsnevroser hele livet

Kjærligheten opptar Åge Aleksandersen i den motsatte ytterligheten også, altså mangelen på den. Falskhet har opptatt ham gjennom plateutgivelser i seks (!) tiår, og denne gangen er utgangspunktet selve tittellåten, «Ingen nåde», som er inspirert av en Messenger-melding han fikk fra en av sine mer enn 130.000 følgere på Facebook.

Uhyggestemningen som medsammensvorne Erlend Ropstad har skapt i denne låten, danner rammen rundt en hjerteskjærende historie fra en ung mann som ble misbrukt av en øvrighetsperson i en menighet da han var 13–14 år gammel.

Han opplevde å ikke bli trodd, verken av familie eller menighet.

Heldigvis klarte han ikke å ta livet sitt den gangen og har det bra i dag, 20 år senere, skrev han i meldingen til Åge Aleksandersen.

les også Kommentar: På gjensyn, Roskilde?

– Det er ingenting som provoserer meg mer enn forvalterne av tro som gjør slike ting, som skjuler seg bak kjærlighetens budskap og som svikter så til de grader. De er verst. Og akkurat denne historien her, at et ungt menneske ikke blir trodd når vedkommende forteller om hva som foregår, sier han og rister på hodet.

– Generelt har jeg skepsis overfor forvaltere av tro. Jeg har ikke noe problem med folk som tror. De som passer på troen, derimot... De må jeg ha i små doser.

VETERAN: Åge Aleksandersen har nå gitt ut plater i sekst tiår. - Det er jo helt vilt. Jeg er heldig, det er det som først og fremst slår meg. At jeg i så mange år har kunnet leve av dette. Det er noe med det å forflytte seg med sin egen tid, ikke være tyve år hele livet. Derfor er også tilgangen til å skrive noe konstant bra.

Den samfunnsmessige brodden er med andre ord ikke noe du kan ta ut av vår rock-nestors tekstunivers med det første. Apropos det; etter fylte 70 har ’n Åge fått flere og flere spørsmål om hvor lenge han kommer til å holde på.

- Det kommer jo masse folk på konsertene våre, det er nok sikkert fordi de tror det er siste gangen, flirer han.

– Men det er viktig at jeg føler at jeg gjør ting med en viss verdighet, da. At jeg ikke jukser. Og der tror jeg at jeg er flink til å måle og sette grenser for meg selv. Nei, jeg har ikke satt noen sluttdato for meg. Jeg har tenkt å holde på en stund til!

– Helsa er god?

– Jaja, jeg har hatt noen utfordringer, men jeg er flink til å holde meg i form. Og jeg har veldig tro på å ha mye å gjøre. Å bli utfordra, og det å måtte skjerpe seg. At det er godt for hele maskineriet. Nå har jeg akustisk friminutt med Trondheimsolistene og Line (Aleksandersen, hans datter, red.anm.), så får jeg prøvd meg fysisk med Sambandet. En fin balanse!