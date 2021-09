GIR SEG IKKE: Magne Furuholmen, Morten Harket og Paul Waaktaar-Savoy røper sitt sterke miljøengasjement når de neste år er klar med filmmusikk-prosjektet «True North» - med tolv splitter nye låter.

Ny musikk fra a-ha - første på syv år

Norges mest legendariske pop-band kommer neste år med tolv splitter nye låter for første gang siden «Cast In Steel» i 2015.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Prosjektet - en musikkfilm - har tittelen «True North» og er et samarbeid mellom a-ha, Bodø 2024 European Capital of Culture, Svømmehallen Scene, Parkenfestivalen og Arktisk Filharmoni som spiller sammen med a-ha på alle låtene.

Filmen spilles inn i Bodø allerede i november, men selve musikken og filmen blir ikke tilgjengelig før neste år.

– «True North» blir a-has musikalske reisebrev fra det høye nord - en live-konsert laget for film med bare nytt materiale. Dette er vår melankolske hyllest til havet og nordnorsk natur, forteller Magne Furuholmen til VG.

Han legger vekt på at forholdet til havet og naturen er dypt rotfestet i den norske folkesjela og vår kultur, ikke minst er den også tydelig til stede i hele a-has musikalske univers, mener han.

– Målet med prosjektet er å skape en helhetlig, cinematisk opplevelse med ny a-ha musikk, spektakulær norsk natur og med havet som sentralt bakteppe, inspirasjonskilde og et slags poetisk bindeledd mellom de musikalske innslagene, sier Furuholmen.

Trioen har med andre ord ikke blitt mindre miljøbevisst siden sist. «True North» blir trolig det mest miljøengasjerte prosjektet til a-ha noen gang som band, selv om spesielt Magne selv og Morten Harket hver for seg har vært opptatt av miljøsaken i hele karrieren.

– Morten og jeg har vært opptatt av disse tingene siden vi møttes, og har i beskjedenhet involvert oss på forskjellige vis underveis. Vi ønsker at dette prosjektet skal være en hyllest til havet og den nordnorske naturen, samtidig som det nødvendigvis må bli en slags skamfull tilstandsrapport fra vår egen generasjons søvnige mangel på handling, sier Magne Furuholmen.

– Havet har jo lagt hele grunnlaget for Norges utvikling - først gjennom fiskeri, deretter gjennom olje. Den trøblete tosidigheten mellom velferden som dette har skapt, og en samtidig rasering av natur-ressurser som vil være helt avgjørende for fremtidige generasjoner, er et rimelig potent tema for kunstnerisk bearbeiding og refleksjon, mener han.

PROSESSEN: Låtene kom lett og naturlig, sier Magne Furuholmen om sitt bidrag til a-has nye låter.

Furuholmen deler et bilde av noe han opplevde i Lofoten senest i februar:

– Der fant vi en død hval flytende i fjæra som hadde slukt et helt garn og forsøkt å få det ut igjen på naturlig vis - uten å lykkes selvfølgelig. Det var et helt uforglemmelig og trist bilde på vår situasjon og tankeløshet: Dilemmaet mellom alle goder som vi har tatt for gitt, og alle problemene vi har skjøvet elegant under teppet, sier han.

Furuholmen sier at han ønsker å spille låtene fra «True North»-prosjektet på den pandemiutsatte verdensturneen som trolig blir avviklet neste høst eller tidlig i 2023.

De nye låtene kom - i hans tilfelle - både naturlig, uten tidspress og fremsto raskt som tydelige, forteller han.

– For min egen del er disse låtene skrevet nå i coronaperiodens isolasjon og ettertenksomhet, og de er helt klart farget av mine opplevelser og tanker i en tid med store omveltninger og tragiske konsekvenser for veldig mange. Et lite gode oppe i det hele er kanskje at vi får en påminnelse om hva som er viktig - og hva man kan unnvære, sier han.

– Hvordan har pandemien påvirket låtskrivingen din?

– Jeg merker meg at jeg fremdeles forsøker å skrive med et ønske om å trøste og løfte, sier Magne Furuholmen.

– Jeg kan egentlig ikke tenke meg noen bedre måte å bruke musikken vår på enn å lage et kunstnerisk statement som tar innover seg både bekymring og håp for fremtiden.