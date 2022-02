SLUTT: Lena Kallersjö og Bjørn Ulaveus på en «Mamma Mia!»-tilstelning i Stockholm i 2016.

Björn Ulvaeus skal skilles fra kona

ABBA-stjernen Björn Ulvaeus (76) og kona Lena Kallersjö (73) går hver til sitt etter 41 år.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Vi forblir nære og gode venner og kommer til å fortsette med å feire vår barnebarns bursdager og andre familiehøytider sammen», sier paret i en uttalelse ifølge Expressen.

Paret har vært gift siden 1981 og har to døtre sammen.

«Etter mange fine og hendelsesrike år har vi bestemt oss for å skilles», heter det i den felles kunngjøringen.

Ulvaeus var tidligere gift med ABBA-kollega Agnetha Fältskog (71), som han også har to barn med.

ABBA-legenden møtte Kallersjö kort etter bruddet med Fältskog i 1979. De to har flere ganger snakket om hvor hodestups forelsket de to ble i hverandre. Det var Ulvaeus’ ABBA-makkere Benny Andersson (75) og hans daværende kone AnniFrid Lyngstad (76) som introduserte dem for hverandre.

Paret eier både en luksusvilla i Djursholm i Stockholm og et sommersted på Viggsö i Stockholms skjærgård. Detaljer om skilsmissen og det økonomiske oppgjøret, er ikke kjent.

Da ABBA annonserte platecomeback i fjor, uttalte Ulvaeus til svenske «Nyhetsmorgon» at han aldri før har hatt det så bra i livet som nå. Han snakket varmt om kombinasjonen livserfaring og nysgjerrighet.

– På mange måter er jeg nok lykkeligere nå enn da, sa han og sammenlignet med ABBAs storhetstid på 70- og 80-tallet.

ABBA vant Eurovision Song Contest med «Waterloo» i 1974, en seier som markerte starten på en eventyrlig karriere som Skandinavias største band noensinne.