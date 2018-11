PROMOTERTE HARDT: Mariah Carey på en platesignering i forbindelse med «Glitter» sommeren 2001. Foto: GETTY IMAGES

Mariah Careys floppalbum «Glitter» til topps etter 17 år

Platen som ga superstjernens karriere en alvorlig knekk stormer hitlistene etter organisert fan-kampanje.

Fredag slipper Mariah Carey sin første nye plate på fire år. I forkant av utgivelsen har fansen gitt henne god og tilsynelatende uventet oppvarming.

Via nettkampanjen #JusticeForGlitter har de nemlig sørget for at hennes mest omdiskuterte utgivelse, «Glitter» fra 2001, nå topper iTunes-lister i en rekke land.

I USA gikk den helt til topps i morgentimene torsdag, foran de siste utgivelsene fra Imagine Dragons og Lady Gaga.

– Jeg er ikke sikker på hva som foregår, men jeg elsker det, melder popstjernen selv på Twitter .

«Glitter» var i sin tid Careys første flopp, etter hennes målestokk. Platen nådde syvendeplass på Billboard, en stor skuffelse for henne og plateselskapet Virgin den gang.

Millionsmell

Albumet var Careys første for Virgin – og ble det siste.

Plateselskapet la 850 millioner kroner på bordet for å sikre seg Careys signatur. I kjølvannet av «Glitter»-floppen betalte de ytterligere 240 millioner for å løse henne fra kontrakten. Kort tid etterpå måtte selskapet skjære hardt ned på antallet ansatte globalt.

«Glitter» var soundtracket til filmen ved samme navn, med Carey i hovedrollen. Filmen ble nærmest unisont slaktet. Den kostet 190 millioner kroner å lage, og tjente kun inn 45 millioner på verdensbasis. Carey uttalte i etterkant at hun angret på sitt lett selvbiografiske skuespillerforsøk.

Ble innlagt

Det er flere teorier om hvorfor albumet floppet. En av de viktigste er at det hadde slippdato 11. september 2001, og at både USA og resten av verden hadde annet å tenke på enn lett underholdning fra Mariah Carey på det tidspunktet.

Carey selv var heller ikke i balanse. I forkant av utgivelsen hadde hun noe av et sammenbrudd i full offentlighet, blant annet en sagnomsust bisarr opptreden på MTV-programmet «Total Request Live» . Hun ble også lagt inn på sykehus .

I april i år fortalte hun People at hun kort tid etter ble diagnostisert med bipolar lidelse.

«Glitter» fikk hard medfart av kritikere. Vanligvis rause Allmusic ga platen én og en halv stjerne av fem mulige, og kaller den «pop-ekvivalenten til Tsjernobyl-ulykken».

Én anmelder kom imidlertid den nye «Glitter»-kampanjen i forkjøpet. VGs Kurt Bakkemoen ga albumet terningkast 6 , og mente det var «stor, moderne popmusikk med fengende rytmer og lekre detaljer».