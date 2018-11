IMPONERTE: Sigrid på scenen i Brixton Academy. Foto: GETTY IMAGES

Britisk avis om Sigrid Solbakk Raabe: - Sensasjonell

MUSIKK 2018-11-27T01:33:40Z

22-åringens turné har satt spor etter seg i Storbritannia. Nå blir hun også hyllet av verdens største ukentlige nyhetsmagasin, Time.

Publisert: 27.11.18 02:33

Snart to uker har gått siden Sigrid fylte Brixton Academy i London, som siste konsert på en turné i Storbritannia. 5000 tilskuere var til stede.

Og fortsatt skriver britisk presse om showet – nå i form av en panegyrisk anmeldelse i Daily Mirror .

Der heter det at konserten var «sensasjonell», og at Ålesund-jenta tok et av Londons beste konsertsteder med storm.

– Den lille sangerinnen har en diger stemme og en massiv tilstedeværelse. Sigrid er en kvinne på toppen av sitt talent. Hennes grenseløse energi smitter over på hordene som møter opp for å se henne, skriver anmelderen.

– Hun har vokst fra å være en glisende tenåring som entret manesjen bare et par år tilbake og så ut som om hun ikke helt kunne tro at hun gjorde det så bra så fort, til en mye mer selvsikker versjon av seg selv, som mellom låtene småprater med fans som om de er gamle venner.

En annen stor britisk avis, The Independent , var også på Brixton Academy-konserten. De deler ut 4 stjerner av 5 mulige.

– Måten den diminutive 22-åringen behersker den digre scenen på, får det til å se ut som om hun har spilt på konsertsteder som dette hele livet, melder de.

Popmester

Sigrid åpner for tiden konsertene sine med den kritikerhyllede singelen «Sucker Punch», som hun også spilte live på P3 Gull sist helg.

Låten har fått god eksponering på britisk TV og radio, blant annet med en B-listing på BBC, men har ikke funnet veien til den britiske hitlisten. Noe uventet, siden «Strangers» gikk helt til 10. plass tidligere i år.

Sigrid kan imidlertid trøste seg med at «Sucker Punch» er kåret til en av årets ti beste låter av amerikanske Time Magazine .

– Norges Sigrid har etablert seg som en mester innen presis pop, heter det der.

– «Sucker Punch» er en berg- og dalbane av små bevegelser.

På P3 Gull ble Sigrid tilgodesett med prisen for årets beste låt. På Twitter takker hun publikum som stemte henne og «Strangers» til topps, på sunnmørsdialekt:

– E ville bare si tusen takk til alle som stemte for at vi skulle vinne dinna her, det betyr så mye for me.