MOT SLUTTEN: Michael Jackson på pressekonferanse i London, knappe fire måneder før han døde. Foto: FREDRIK SOLSTAD

Raser mot ny Michael Jackson-dokumentar

MUSIKK 2019-01-10T20:08:56Z

To gutter forteller at popkongen misbrukte dem fra de var 7 og 10 år gamle.

Publisert: 10.01.19 21:08

Denne måneden får dokumentarfilmen «Leaving Neverland» premiere på Sundance-festivalen.

Filmens synopsis lover «opprivende intervjuer» med de nå voksne mennene og deres familier, og skal etter eget utsagn vise hvordan en aktet kunstner kan utnytte sin kjendismakt overfor «starstruck» barn og deres foreldre.

Boet etter Michael Jackson har kommet med en uttalelse om filmen til TMZ .

– Dette er nok en uhyggelig produksjon i et vanvittig og patetisk forsøk på å utnytte og tjene penger på Michael Jackson. Denne såkalte dokumentaren er bare nok et oppkok av utdaterte og tilbakeviste påstander. Det er uforståelig at en respektert filmskaper vil involvere seg i et slikt prosjekt.

Filmens produsent, Dan Reed, har tidligere fått BAFTA-pris for dokumentaren «The Paedophile Hunter».

Kommer på TV

Britiske Channel 4 og amerikanske HBO har bekreftet at de viser den fire timer lange dokumentaren til våren.

Hvem de to påståtte overgrepsofrene er, er ikke kjent. TMZ mener imidlertid det er snakk om Wade Robson og James Safechuck, fordi Jackson-boet påpeker at «begge forklarte under ed at Michael aldri gjorde noe upassende overfor dem».

Neverland var en stor California-ranch med egen fornøyelsespark, hvor Jackson holdt hus fra 1988 til 2003.

I 2003 ble den ransaket av politiet, i forbindelse med en sak der en 13-åring anklaget Jackson for å ha misbrukt ham. Jackson ble frikjent i 2005.

Kommende sommer er det ti år siden popikonet døde av en overdose sovemedisin.