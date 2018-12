«DOUBLE TROUBLE»: Dolly Parton og dragartist Jason CoZmo på TV-premiere i Los Angeles torsdag. Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES

Dolly Parton møtte dobbeltgjenger

Dolly Parton (72) er sjelden å se på rød løper, men denne uken dukket det opp to av henne i Hollywood.

Countrydronningen står nemlig for filmmusikken til den nye Netflix -produksjonen «Dumplin’» – der Jennifer Aniston (49) spiller hovedrollen .

Da Parton dukket opp for visningen i Chinese Theatre, ble hun møtt av en kopi av seg selv. Dragartist Jason CoZmo (27) fikk originalen til å trekke skikkelig på smilebåndet, og de to poserte leende sammen foran pressefotografene.

CoZmo er kjent for å portrettere kjendiskvinner, og han har gjort det til sin spesialitet å etterligne Parton. Han har også arrangert egne «9 to 5»-forestillinger.

Det er imidlertid lite sannsynlig at de andre gjestene strevde med å vite hvem som var hvem av de to. Parton har nemlig opplevd det før.

Tapte egen «lookalike»

I 2012 betrodde Parton i et intervju med TV-showet Nightline at hun en gang stilte opp i en konkurranse for dragartister – der målet var å være den som lignet aller mest på nettopp henne.

– De hadde en haug med Dolly-er, så jeg overdrev skikkelig. Gjorde øyne og hår mye større. Jeg gjorde alt større. Drag-dronningene hadde forberedt seg i uker og måneder, så da jeg stilte meg opp i køen, trodde de jeg var en liten homofil fyr. Jeg fikk minst applaus av alle, forklarte hun.

Parton er en ivrig forkjemper for rettigheter til alle LHBT-personer, lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Jason CoZmo er imidlertid heterofil, og når han ikke trer inn i rollen som Dolly, lytter han gjerne på death metal eller kjører snowboard.

I anledning den nye TV-filmen har Parton spilt inn en rekke av sine aller største hitlåter på nytt, deriblant «Jolene».