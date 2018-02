HJEM PÅ BESØK: I et intervju med Nitimen tirsdag forteller den dramatiske bilulykken 16 januar, tiden etterpå.og veien tilbake. Han forteller også om da han fikk lov til å komme hjem på besøk hos kona Karoline og parets døtre. Dette bildet er tatt i 2016 hjemme hos ekteparet. Foto: Vågenes, Hallgeir / VG

– Vakkert og rørende å komme hjem på besøk

Publisert: 27.02.18 15:42 Oppdatert: 27.02.18 18:23

Det går bedre med Sigvart Dagsland, men det går sakte. Nå er han på Nordås behandlingssenter i Bergen.

Han har vært hjemme på besøk hos kona Karoline og døtrene deres.

– Det var en stor seier for meg, det var vakkert, det var rørende.

Det sier Sigvart Dagsland i et intervju med Nitimen tirsdag som også nrk.no omtaler.

På vei hjem fra en konsert på Rena 16. januar i år, frontkolliderte artisten og bandkollegaene med en annen bil på riksvei 3 i Stange. De tre måtte gjennom omfattende operasjoner og Dagsland fikk store bruddskader , fortalte manager Jan Sollesnes til VG den gang.

– Nå er livet veldig annerledes. La oss håpe det kommer tilbake til slik det var før.

Slik tenkte Dagsland like etter den dramatiske ulykken.

Etter de omfattende operasjonene ble Dagsland overført fra Ullevaal sykehus til Haukeland sykehus, før han igjen ble overført til rehabilitering på Nordås behandlingsenter.

– Jeg kan ikke gå ennå. Men målet er å begynne med krykker i slutten av mars, forteller Dagsland i intervjuet med Nitimen.

Sigvart Dagsland brakk tolv bein og knuste en ankel i ulykken men er likevel ved godt mot. Noe han ikke legger skjul på under dette intervjuet. På Nordås behandlingssenter er de optimistiske og har tro på at han kan komme seg på beina igjen.

– Men dette er noe jeg må ta steg for steg, forteller Dagsland.

Av de tre bandmedlemmenes som satt i bilen da det smalt, var det Sigvart Dagsland som ble hardest skadet.

– Det var veldig kaldt den dagen, jeg kjørte vel i 75–80 km i timen. Plutselig bare skjedde det. Jeg fikk kastet bilen til høyre, så smalt det. Jeg var våken - og jeg husker jeg spurte de andre: Lever dere? Jeg skjønte at jeg var hardt skadet. Armer og bein var ikke der de skulle være, forteller Dagsland i Nitime-intervjuet.

Han sier at han ikke fikk panikk, men at hvert minutt det tok før ambulansen kom var som en time. Han forteller at det viktigste for han var å få ringt kona, Karoline Krüger.

– Jeg fikk fortalt at jeg har vært i en frontkollisjon, men at jeg lever. Hun fikk høre at det var meg som snakket, at jeg ikke var hjerneskadet.

Han forteller at han lå åtte timer på operasjonsbordet, at det var helt vilt å våkne opp igjen.

– Til å bli deppa av, som han sier.

Spørsmålene raste gjennom hodet hans.

– Kan jeg gå igjen? Blir jeg lykkelig? Ting er tungt, men man kommer til et punkt hvor man begynner å tenke positivt igjen, sier Sigvart Dagsland.

Foreløpig sitter han i rullestol, men han svømmer mye og forteller at da kan han bevege alle leddene.

