Konsertanmeldelse: Ballinciaga, Oslo Spektrum: Dum, dummere, helt OK

Maskeladdene fikser ikke overgangen fra russebuss til Spektrum.

Fremtidens arkeologer kommer trolig til å bli lange i maska – pun intended – når de en dag graver fram norske hitlister anno 2022 fra et eller annet slumrende digitalt format.

De vil finne overveldende mengder partymusikk tronende helt på toppen: Låter som aktivt presser grensene mellom «folkelig» og «nevemagnetisk», hvis eneste funksjon (å få folk til å danse på bordet) glatt trumfer musikalsk form, innhold og kvalitet, i det minste i konvensjonell forstand.

Ballinciaga er et ypperlig eksempel på den nye norske popvirkeligheten. Iført rosa balaklavaer og flankert av et knippe minst like skamløse tjommier, har den anonyme trioen (som har kvesset hitklørne på russelåter siden 2018) slått gjennom med et brak i løpet av det siste året.

Ballin (som de herved vil bli referert til som) fanger tidsånden med skummel presisjon: De har «Maskorama»-elementet som treffer de yngste, åndssvake tekster, brautende beats og – klart viktigst – en grunnleggende faenivoldsk holdning til det de driver med.

Det er imidlertid langt fra russebussen til Oslo Spektrum. Kveldens forventninger knytter seg i minimal grad til musikken, og i desto større grad til om trioen – og gjestene deres – makter å makse ut sitt breiale verdensbilde i XL-format.

Seansen får en flau start. Den amatørmessige logistikken skaper køer som strekker seg rundt store deler av bygget, og når konserten egentlig skulle startet, befinner tusenvis av fans seg fortsatt utenfor. Mens «Beklager» og «Hotboy Summer» fyres av, befinner VGs utsendte seg i trygg avstand til inngangsporten. Heldigvis begynner det å regne.

Vel inne i det nedskalerte lokalet har karismatiske Kevin Lauren entret den spartanske scenen for «Loud Luxury». Han dediserer «Tante» til sin onkel. Han har vært i fengsel. Han kaster merch fra scenen. «Streetsa er helt GTA» er på grensen til genuint tøff.

Til sammenligning blir enkelte av Ballins ugjestede låter flate og uspektakulære. Det er heldigvis (og nødvendigvis) maskeforbud i Spektrum, men man blir tidvis fristet til å storme scenen og røske finlandshettene av kveldens hovedpersoner – om enn for å avdekke et snev av personlighet under dem.

Symptomatisk nok kommer kveldens høyeste allsang på avspillingen av «Empire State of Mind» med Jay-Z og Alicia Keys. Melodiøse «Alt jeg vil» utgjør dog en fin pustepause oppi all kavingen.

En nytappet øl i hodet fra sittetribunen over – som naturligvis ikke er Ballins feil – styrker ikke velviljen for drittlåten «Katzenjammer Kids». Roc Boys rasser det ytterligere til med «Creem», der Sandvika og kokain kappes om å gi hverandre et dårlig rykte.

Kamelen glimrer med sitt fravær på den dagsaktuelle hiten «Fakk min X». Låten løftes likevel en smule av en liksom-gitarsolo og lette dryss av pyro.

Tross alle reservasjoner: Det er vanskelig å krangle på publikumstrøkket trioen sporadisk steller i stand.

Derfor føles det som et gedigent antiklimaks at de ser seg nødt til å vise en to minutter lang video som banker inn suksesshistorien – komplett med listeplasseringer – underveis. Show, don’t tell.

Dette prosjektet har nemlig noe ubestemmelig for seg, under alt våset. DJen knar titt og ofte EDM-brøddeigen med presisjon, og en dresskledd David Mokels tilstedeværelse («halloooo, Telenor Arena!») på «Dans på bordet» er spekket med humoren og selvtilliten konstellasjonen sårt trenger.

I 2022 blir showet – tidsånd eller ei – for smått og statisk for Spektrum.