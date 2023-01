POPSTJERNE: Molly Sandén, her avbildet i Stockholm i fjor.

Molly Sandén er gravid

Den svenske popstjernen (30) deler babynyhet på ekte TikTok-vis.

«Hvis jeg bommer, er jeg gravid», skriver Molly Sandén over en video søndag kveld, der hun kaster en papirball mot en søppelkasse med lukket lokk.

Så bommer hun selvsagt.

På denne måten formidler sangeren til sine 58.000 følgere at hun skal bli mamma for første gang.

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Lykkønskningene renner inn.

Både Expressen og Aftonbladet omtaler graviditeten. Sistnevnte tar imidlertid forbehold og sier at Molly «hinter» om baby. Men budskapet må sies å være utvetydig.

Molly delte etterpå dette bildet på Instagram søndag kveld, der hun har tagget kjæresten, musiker og skuespiller Karl David Larson (35):

Under bildet strømmer det på med gratulasjoner, fra blant annet ekskjæresten, popartisten Eric Saade (32):

«Boss Mom», skriver han og legger ved tre røde hjerter.

De to var et av Sveriges mest populære pop-par før de gjorde det slutt for litt over ti år siden.

Også popstjernen Zara Larsson (25) gratulerer:

«Mamma!!!! Grattis!!!», lyder det fra sangeren.

TV-programleder Carina Bergfeldt (42) skriver: «Så morsomt! Gratulerer!».

Skuespiller Mia Skäringer Lázár (46) har postet et rødt hjerte og en flamme.

«Gratulerer!», skriver influencer Kenzas (31).

Etter bruddet med Saade var Sandén i flere år kjæreste med en annen popartist, nemlig Danny Saucedo (36). De gjorde det slutt våren 2019.

Hun ble kjæreste med Karl David Larson i 2021.

Molly Sanden har en lang karriere. Hun har deltatt i svenske Melodifestivalen flere ganger, har gitt ut en rekke album og bidratt musikalsk til filmer.

I fjor sto hun for EM-låten til det svenske kvinnelandslaget i fotball – «Vi:et i vinsten».

Flere Rampelys-nyheter på VGTV: