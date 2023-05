SPILLES MYE: Anna Mae Bullock, bedre kjent som Tina Turner.

Tina Turner-låter tar av etter hennes død

Poplegendens slagere rykker hurtigst opp på Spotify, både globalt og i Norge. «The Best» spilles mest.

Onsdag kveld ble det kjent at Tina Turner (83) er gått bort. Dødsfallet forklares med «naturlige årsaker».

Naturligvis har hennes bortgang også ført til økt strømmeaktivitet for hennes låter.

Spotifys daglig oppdaterte hitlister monitorerer fra midnatt til midnatt; Turner-avspillinger onsdag kveld ga følgelig ikke voldsomme utslag på listene.

Nå er torsdagens tall offentliggjort – og der er Turners musikk godt synlig.

I Norge er det «The Best» fra 1989 som spilles mest etter dødsfallet. Den beveger seg fra 176. plass onsdag til 52. plass torsdag, og er sangen som klatrer mest av alle på listen.

På plassen bak dukker «What’s Love Got To Do With It» fra 1984 opp.

På Spotifys globale liste klatrer sistnevnte fra 185. plass onsdag til 33. plass torsdag.

Men også internasjonalt er «The Best» Turner-låten som gjør det skarpest verden rundt.

Den går nemlig inn på Spotify-listen for første gang i historien, og starter på 32. plass.

Tilsammen ble «The Best» spilt 2,4 millioner ganger på Spotify torsdag, mens «What’s Love Got To Do With It» fikk 2,38 millioner.

