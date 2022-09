ARTIST: Willow Smith, her på iHeartRadio Music Awards i Los Angeles i mars i år.

Willow Smith: − Liker at skallen min skinner

Willow Smith (21) var bare 11 år første gang hun barberte av seg alt håret. Det ga mersmak.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Å barbere hodet er kanskje det mest radikale jeg har gjort i skjønnhetens navn, sier 21-åringen i et intervju med britiske Glamour.

Første gang Willow «skinnet» seg, var i 2012, to år etter lanseringen av debutlåten «Whip My Hair». Siden har hun gjort det igjen flere ganger, blant annet på scenen i fjor sommer under en konsert – og året før som en del av et kunstprosjekt.

Den første gangen var det en «perfekt måte å være rebell på». Siden har det handlet om frihet, og om å gjøre det hun vil.

– Som svart kvinne var det mange aspekter i mitt forhold til håret mitt og hudfargen da jeg vokste opp, sier Willow.

SØSKEN: Willow Smith og broren Trey Smith på vei til årets Oscar-utdeling i Los Angeles.

For øyeblikket teller håret på hodet noen få millimeter.

– Jeg liker at skallen min skinner litt – at den lyser opp.

21-åringen forklarer at hun ikke tenker seg så veldig om før hun gjør saker og ting.

– Jeg elsker friheten med det. Bare det å være meg, er radikalt iblant.

Men det har vært «en læringskurve» å finne sin egen stil og trygghet, betror hun.

– Jeg måtte se på andre vakre, svarte kvinner, som levde i tråd med egen overbevisning, og ikke lot samfunnet trykke dem ned.

2019: Willow Smith på filmpremiere i Los Angeles i 2019.

Willow er datter til Hollywood-stjernene Will Smith og Jada Pinkett Smith.

Da Will Smith skapte skandale med å klappe til Oscar-utdeler Chris Rock under årets Oscar-galla, var det på grunn av at Rock spøkte om Jadas barberte hode.

Episoden er imidlertid ikke tema i bladintervjuet med Willow.

I motsetning til datteren har Jada den autoimmune lidelsen alopecia, som medfører håravfall. Da Jada i fjor sommer valgte å barbere hele hodet, var det på Willows oppfordring.

Datteren overbeviste Jada om at «balled is beautiful».

«Willow fikk meg til å gjøre det, fordi det var på tide å gi slipp. MEN – 50-årene mine er i ferd med å få guddommelig lys med dette grepet», skrev Jada på Instagram den gangen.

KJENDISFAMILIE: Jada Pinkett Smith, Willow Smith, Will Smith, Jaden Smith og Trey Smith under årets Oscar-galla.

