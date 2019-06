SOMMERHIT: VGs anmelder er sjeldent begeistret over Kygos nye låt med sine bysbarn Store P og Lars Vaular. Foto: Fredrik Solstad

Låtanmeldelse Kygo/Store P/Lars Vaular – «Kem kan eg ringe»: Fengende telefonangst

Kygo på norsk er årets mørkeste sommerhit.

Kygo (feat. Store P og Lars Vaular)

«Kem kan eg ringe»

Popmusikk med telefonitema er den musikalske svenneprøven i Bergen. Det er ikke bare Gabrielle som ber om å bli ringt. Sturle Kvilekval, vokalisten i Fjorden Baby, trengte desperat «Strøm på telefonen» sommeren 2017. Mens Röyksopps samarbeid med Robyn, «The Girl and the Robot», handler om en forsmådd og frustrert frue som venter ved telefonen. Og den viktigste norske telefonlåten noensinne? Halvt bergensk. Vi snakker selvsagt om «Hallo! Hallo!» med Knutsen og Ludvigsen.

Kygos overraskende oppringing til Store P og Lars Vaular – med bidrag fra Stargate på låtskriversiden – føyer seg nydelig inn i denne raden av bergenske telefonsonater. Det er ikke bare overraskende fordi det er en Kygo-produksjon med norsk tekst. Ei heller fordi det er en kobling av tre ganske så ulike konstellasjoner i bergensk musikkliv.

Den er også overraskende lite lystig, både i tone, tekst og tema.

Jo da, han har vært mørk tidligere. Men ikke så mørk som dette.

«Kem kan eg ringe» er en beksvart, avhengighetsdannende og temposterk popting med et rått grunnriff som driver frem Store Ps alltid like fascinerende syngerap.

Den klaustrofobiske teksten gjør resultatet like mye til Fyllingsdalen-rapperens låt, som Fana-elektronikeren. Der begge på nærmest magisk vis klarer å gjøre hverandre bedre. P klarte kanskje ikke helt å følge opp den enorme suksessen fra «Regnmannen» (2014) med «Rommet» (2017), men her er han tilbake på sitt mest unike.

Lars Vaular dukker opp helt til slutt, med et nikk til sin egen «Samme nr som i 99» (enda en bergenslåt om telefon der altså).

Men det er Petter Skarre Sundby, som folkeregisteret kaller ham, som eier disse linjene. Den manende, mer og mer desperate gjentagelsen av «Kem kan eg ringe» burde bli et fengende mantra for sommeren. Ikke bare som et motsvar til Gabrielle, men som noe større og mer angstfylt temporaskt enn de fleste av de involverte har drevet med tidligere.

Spørsmålet nå er hvem Alan Walker skal ringe.

Publisert: 14.06.19 kl. 15:45