UTSETTER: Maria Mena, her med hunden Julius, innrømmer at det er tungt å måtte avlyse høstens turné, men har allerede satt nye datoer for 2021. Foto: Gisle Oddstad

Maria Mena: Må avlyse turné - men lykkelig privat

VÅLER (VG) Privat er Maria Mena endelig på rett hylle i livet. Profesjonelt går ikke ting like greit - nå må hun avlyse høstens turné på grunn av coronakrisen.

Nå nettopp

– Da hele Norge gikk i karantene, tror jeg at jeg allerede da forberedte meg på å avlyse, selv om flere rundt meg fortsatt var positive, sier Mena til VG om de rundt tyve konserthus-jobbene som nå ryker i Norge og Nederland.

– Så jeg personlig er bare lei meg på vegne av bandet og crewet mitt som hadde gledet seg, og på publikumet mitt som jeg er så glad i og som jeg nå ikke får spilt for, legger hun til.

VG møter Maria Mena rett etter innflytting på Vestre Kjærnes gård der hun akkurat nå spiller inn neste sesong av «Hver gang vi møtes» sammen med Hanne Krogh, Agnete Saba, Arne Hurlen, Hkeem, Stian «Staysman» Thorbjørnsen og Menas gode venn, Trygve Skaug. I årets to siste måneder skulle hun ha gjennomført oppunder 20 konserthus-konserter i Norge og Nederland.

Det blir det nå ingenting av.

– Dette er selvsagt mye større enn meg. Jeg personlig skal alltids klare meg, men bransjen min lider nå, og vi har satt opp nye datoer i 2021. Den turneen er totalavhengig av at hele Norge samarbeider, og at Regjeringen nå etter hvert finner en støtteordning til musikk- og eventbransjen, sier hun.

les også Maria Mena (34) utsatt for rasisme: – Veldig lei meg

Likevel tyder det meste på at livet smiler Maria Mena der hun sitter blant solsikkene på "Hver gang vi møtes"-gården, i en irrgrønn sommerkjole og med spesialtillatelse til å ta med sin egen hund, Julius, til innspillingen.

- Det var bikkja eller mannen! skratter hun, og røper samtidig at hun får besøk av sin kjære Morten Kleppa på den ene fridagen hun har til rådighet her nede.

– Jeg har aldri hatt det så bra. Det kan jeg si med hånden på hjertet, og det er så deilig. Sunne valg, fine mennesker. Jeg er sammen med en mann som er ordentlig snill med meg. Men det handler mer om at jeg er glad inni meg selv også. Den selvtilliten, det tok litt tid før den kom.

- Den som manglet i det forrige kapittelet?

- Ja. Når grunnmuren din er å hate deg selv. Så er det om å gjøre og avlære seg det. Det er rart, for uavhengig av hvor mange mennesker som ser fine ting med deg, så ser du det ikke selv hvis du ikke er bygget sånn, sier hun.

Maria Mena forteller deretter at hun mot slutten av denne tiden - det forrige kapittelet - fikk fullstendig skrivesperre. Den varte i fem år, men får nå sin forløsning gjennom to plater på et halvår.

- Jeg hadde ikke skrevet låter på fem år, ikke noe, så bare plutselig løsna det.

- Hva skjedde?

- Jeg var nok ferdig med å prosessere det jeg skrev om. Det måtte tid til, jeg måtte få distanse til det, sier hun og trekker pusten:

les også Låtanmeldelse Maria Mena «Not OK» - Alt i orden

- Jeg prøver å ta valg basert på meg, og nå for det første; du skal sitte der inne og gå gjennom livshistorien din med et bakteppe av musikken din som da er gjort av andre, sier hun om den kommende «Hver gang vi møtes»-sesongen.

- Det blir grining, og sånn er det bare. Men hvis jeg ikke var ferdig med å prosessere historien min - jeg er på et nytt kapittel i livet, alt er lagt bak meg - og da er det kult å snakke om, for da er det ikke sår som rippes opp i, sier Mena, som forteller at hun har blitt spurt mange ganger om å være med i «Hver gang vi møtes».

– Jeg blir spurt omtrent hvert år, men så sa Pernille, som booker artistene, at Trygve (Skaug) er med - da er jeg med også. Og da har jeg tatt meg pause i fem år for å finne igjen meg selv, men - jeg har lagd to plater! Den ene kommer nå, og den andre over nyttår. Og da passet det bra. Det er en unik mulighet til å promotere dette, sier hun.

Trygve Skaug traff hun via en venninne i den samme perioden da hun var lengst nede. Hun mente de to burde snakke sammen. Resultatet ble et nært vennskap, og selv om Skaug ofte har dukket opp på Maria Menas konserter i disse årene, har de forsøkt å holde seg unna et profesjonelt forhold.

PARTNER: Hunden Julius er med under innspillingen av «Hver gang vi møtes». Foto: Line Møller

– Vi mikser ikke jobb og privatliv. Vi prøver heller å ha et vennskap som er basert på oss som mennesker, sier hun, og får støtte fra Trygve Skaug selv:

- Jeg trenger ikke akkurat overbevise henne om at det hun skriver er fint, sier Skaug som har 122.000 følgere på Instagram der låtskriveren i størst grad deler poesi til ettertanke.

- Hun har ingen andre å skylde på enn seg selv for at hun står oppreist, smiler Skaug.

Han overlater til Maria Mena selv å forklare hva de to nye platene handler om.

- Den første handler om et utrolig usunt forhold som tok slutt. Og det å bestemme seg for at du er verdt mer. På den neste er det hun som er alene og som finner seg selv. Og så dukker kjærligheten opp.

Publisert: 20.08.20 kl. 09:54

Fra andre aviser