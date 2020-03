MISTER INNTEKTER: Karpe er bare en av flere hundre artister og andre ansatte i musikkindustrien som har mistet inntektsgrunnlaget over natta på grunn av coronarelaterte avlysninger. Foto: Mattis Sandblad

Hevder norske artister taper 200 millioner

Avlysningen av konserter og events på grunn av coronaviruset fører til et omsetningstap for flere hundre millioner kroner bare de neste to månedene.

Det hevder organisasjonen Norwegian Entertainment Managers & Agents Association (NEMAA). De anslår at en omsetning på 200 millioner kroner de neste to månedene blir følgene av at deres medlemmer må avlyse konserter, events og andre forestillinger.

Blant medlemmene i artist- og booking-organisasjonen finnes noen av Norges mest kjente og kjære artister; Karpe, Cezinando, Alan Walker, Erlend Ropstad, Highasakite, Ida Jenshus, Sissel Kyrkjebø, Unge Ferrari, Julie Bergan, Marit Larsen, Lene Marlin, Mona Berntsen, Gabrielle og Chris Holsten, for bare å nevne noen.

– Vår næring er hardt rammet, og våre medlemmer frykter flere måneder hvor budsjetterte inntekter uteblir på grunn av restriksjoner og forbud mot å samle publikum, sier Joël Schwalenstöcker på vegne av NEMAA til VG.

Med tusenvis av arrangementer avlyst frem mot sommeren, er han spesielt opptatt av at krisen rammer hele næringskjeden rundt en konsert.

– Vi representerer norske artister, som igjen er med på å skape levebrødet til flere tusen mennesker som arbeider rundt dem - alt fra gitarister til stylister, sjåfører, teknikere til oss selv. Om artistene ikke har noe å leve av, så har ingen av oss andre det heller, sier Schwalenstöcker, som poengterer at det i aller høyeste grad handler om en hel bransjes eksistens.

– Helt klart, og avhengig av hvor lenge dette varer så står man i en reell fare for å miste ikke bare artistene, men alle rundt som har vært med på å utvikle og skape norske artister i verdensklassen de siste årene, mener han.

Han mener at som bondens tapte avling får hjelp av Staten, må Staten nå hjelpe kulturfeltet.

– Sammenligningen med hva ekstremtørken var for bøndene, eller skogbrann for skognæringen, så har Covid19-viruset nå tvunget oss vekk fra vårt virke og våre inntekter. Der kriser og sorgprosesser normalt ser til vår bransje som trøst, er det nå vi trenger dugnad og hjelp, sier Schwalenstöcker.

BEKYMRET: Joël Schwalenstöker i bransjeorganisasjonen NEMAA. Foto: Nordic Live

Blant ønskene til kompensasjontiltak foreslår NEMAA utsatte betalingsfrister for arbeidsgiveravgift, forskuddsskatt og moms for alle aktører i musikkbransjen.

På vegne av NEMAA oppfordrer Joel Schwalenstöcker også til å garantere for en kompensasjonsordning for virksomheter som rammes av avlysninger, hvor staten går inn og kjøper opp alle konsertene de neste månedene som ikke allerede er utsatt.

– Parallellt vil vi invitere bransjen til aksjonen «Konsert til salgs» med et overordnet mål om å selge konsertvåren til myndighetene. Prislappen er høy, men omkostningene som følger om det norske folk ikke har et kulturtilbud etter Covid19, er langt større, sier Joël Schwalenstöcker.

Finansdepartementet henviser til Kulturdepartementet i denne saken, samt til denne pressemeldingen om strakstiltak.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja har gitt signaler om at han vil svare på NEMAAs rop om hjelp senere lørdag.

Publisert: 14.03.20 kl. 11:52

