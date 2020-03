LEVERER: Kristoffer Cezinando Karlsen. Foto: Kyrre Lien

Konsertanmeldelse: Cezinando, Sentrum Scene: Terningkast Cez

Perfekt? Nei. Dypt menneskelig? Gjett.

Sårbar, yppete, dyp, fjollete og grunnleggende poetisk, ned til hver mikroskopiske detalj: Cezinandos nye album «Et godt stup i et grunt vann» – 24-åringens femte siden 2012 – er nesten irriterende velskrevet og gjennomført. Norske rappere skal jobbe beinhardt for å overgå det i løpet av året.

Å gjenskape intimiteten som preger albumuniverset – og i tiltagende grad hele Kristoffer Cezinando Karlsens kunstneriske strategi – i konsertsammenheng, blir nødvendigvis en nøtt å knekke.

Mye av magien her utspiller seg nemlig i små rom, skjermet fra blikket (og stemmene) til utenforstående.

GOD ENERGI: Cezinando på Sentrum Scene. Foto: Kyrre Lien

I så måte er Sentrum Scene en ideell mini-arena for å teste ut dette nye materialet i forkant av en innbringende festivalsommer. Lokalet er romslig, men samtidig nært nok til å bære selv små fakter med en tilstedeværelse som gruser de fleste lignende steder i Oslo.

Vår mann starter med «Spøkelser», kledd i et antrekk som tilsynelatende er like fillete som flowen er helstøpt. «Spiderman» følger opp med et smakfullt band og et publikum fra himmelen. Den gode lyden og energien herfra skal vedvare gjennom kvelden.

Anstrengte «Marionette» blir dermed det første øyeblikket der versene blir mer anstrengte og mindre engasjerende enn på plate.

I relieff av de nyere låtene fremstår også «Botanisk hage» noe baktung, både lyrisk og melodisk. Mens «Krokodilletårer» knapt trenger noe mer enn en opptelling for å eksplodere i de vidunderligste farger.

Her viser han til fulle Frank Ocean-kvalitetene han med all fordel kan dyrke videre mot neste porsjon låter. Travis Scotts pussige flyt tvinger seg også fram her og der. Det applauderes.

Ekstranumrene «Vi er perfekt men verden er ikke det» og «Håper du har plass» gjør det de skal, men også noe nytt for kvelden – de tvinger Sentrum Scene ned i allsyngende knestående.

Fornemmelsen av at Cez brygger på noe enda større enn dette, trer fram nå og da. Selv etter et meget godt stup i et svært vennligsinnet vann.

Enn så lenge er dette et sterkt bevis på hvor mye det lønner seg å være tilstede på sin egen gig.

