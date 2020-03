UTEN MANAGER: Astrid Smeplass. Foto: Hallgeir Vågenes

Brudd mellom Astrid S og manager Halvor Marstrander

Samarbeidet over etter seks år. Arvtager til å styre Astrid Smeplass’ karriere er ikke på plass.

For mindre enn 10 minutter siden

Etter flere hundre millioner streams av en lang rekke hits, turneer i inn- og utland, og heder av typen Årets Spellemann, er arbeidsforholdet mellom Astrid Smeplass og Halvor Marstrander kommet til veis ende.

Det opplyser Marstrander selv til VG. Han starter i ny jobb som ansvarlig for artistutvikling i plateselskapet Warner 15. april.

– Stolte

Ifølge Marstrander har han og Smeplass forfattet denne uttalelsen sammen:

«Vi har gjennom seks fantastiske år fått reist verden rundt og opplevd utrolig mye gøy og lærerikt sammen. For veien videre føltes det nå riktig å avslutte det profesjonelle samarbeidet, men fortsette som gode venner. Vi er utrolig stolte av det vi har fått til sammen, og kommer alltid til å heie på hverandre. Halvor vil om litt tre inn i rollen som A & R Director i Warner Music Norway, mens Astrid vil bygge videre på karrieren med en ny samarbeidspartner.»

GLEDE: Halvor Marstrander og Astrid Smeplass, her i en munter stund på turné fem år tilbake. Foto: Klaudia Lech

Søker arvtager

Det jobbes nå med å finne en arvtager til å styre Smeplass’ karriere.

– Astrid og jeg er i dialog med noen aktuelle samarbeidspartnere, men ingen ting er avgjort per i dag. Det viktigste er at Astrid får et team hun føler seg best mulig med, det får ta den tiden det tar, sier Marstrander.

– Hvem tok initiativet til å avslutte samarbeidet?

– Det har vært en god prosess mellom Astrid og meg, utover det kommer vi ikke til å utdype noe mer rundt den delen.

Bjørn Rogstad, direktør i Smeplass’ plateselskap Universal Music, bekrefter at artisten per i dag står uten manager om en måned.

– Det stemmer. Men vi sørger for kontinuitet og fremdrift på alle områder i overgangsfasen. Vi bremser ikke, tvert imot. Vi gir gass. Alt har en begynnelse og alt har en slutt. Dette er begynnelsen på et nytt kapittel.

Rogstad sier dette om bruddet:

– Jeg opplever det slik at det var en beslutning de kom frem til sammen.

Astrid S er for tiden aktuell med singelen «I Do», en duett sammen med den amerikanske countryartisten Brett Young. Låten gikk rett inn på tredjeplass på VG-lista sist fredag.

Publisert: 13.03.20 kl. 16:52

Les også

Mer om Astrid Smeplass

Fra andre aviser