Slik hyllet mamma Jennifer datteren (11) etter pauseshowet

Som mor, så datter. Jennifer Lopez delte mandag kveld noen rørende øyeblikk hun og datteren Emme (11) hadde før de entret scenen under det spektakulære og prestisjefylte Super Bowl-pauseshowet søndag.

På sin instagramkonto har Lopez publisert en backstage You Tube-video med opptak gjort minuttene før showet. Her viser hun verden hvordan mor og datter holder rundt hverandre og gjør seg klar for en opptreden som vakte stor oppsikt.

– Det eneste jeg vil for mine jenter, for jentene som står på scenen sammen med meg og jenter over hele verden, er at de skal bruke stemmen sin og være stolte over hvem de er. Sammen gjør vi dette landet virkelig stort, skriver tobarnsmoren Lopez på Instagram.

J. Lo sto sammen med Shakira for årets pauseshow, og under låten «Let’s Get Loud» i en slags medly med «Born in the USA» fikk Emme (11) være med på showet.

11-åringen sang åpningen av «Let’s Get Loud», mens Lopez tilsynelatende ikke var på scenen og Shakira spilte trommer. Etter hvert kom også Lopez i sentrum av scenen sammen med datteren, som etter hvert forsvant av scenen mens Shakira og J.Lo. fullførte sitt avslutningsnummer.

– Men det var Emme som stjal showet, skriver amerikanske People.

Emme har gode gener. Pappa – og Lopez eksmann, Marc Anthony, har gitt ut en rekke album. Han fikk sitt store gjennombrudd med albumet «When I Dream at Night» i 2000. Anthony har vunnet to Grammys – i 1999 og i 2005.

– Emme har vært flink til å synge helt siden hun var liten, fortalte mamma Jennifer i et intervju med Entertainment Tonight i fjor.

Dette er en video med Emme og tvillingbroren Max som Lopez delte i mars i fjor:

På spørsmål om Emme kommer til å følge i sine foreldres fotspor, svarte Lopez dette i det samme intervjuet med Entertainment Tonight:

– Hun må få lov til å gjøre som hun selv vil og jeg kommer aldri til å legge noe press på henne. Men velger hun showbiz vil jeg gjøre alt jeg kan for å støtte henne – på alle måter.

Publisert: 04.02.20 kl. 11:41

