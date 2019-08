NY RETNING: Marit Larsen. Foto: INGRID POP/LITTLE BIG SISTER

Marit Larsen blir forfatter

Popartisten debuterer som forfatter med bok for barn.

Nå nettopp

20 år etter at Marit Larsen (36) og Marion Ravn (35) ga ut den internasjonale singelsuksessen «Don’t Say You Love Me» under navnet M2M, er Larsen klar for en ny karrierevei.

På sin Instagram-story melder Larsen:

– Hva er et hjem, og hvem får kalle det hjemme? Jeg har skrevet bok for barn, og Jenny Løvlie har illustrert (hver eneste side!) på sitt magiske vis.

På forlaget Cappelen Damms hjemmeside fremgår det at boken, titulert «Der Agnes bor», er en illustrert billedbok «om å være ny, og om å høre til».

Målgruppen oppgis å være fra tre år og oppover. Boken slippes i oktober. Illustratør Løvlie ble tidligere i år prisbelønnet for sitt arbeid.

Mindre lyd

Larsen fikk et stort gjennombrudd i Norge som soloartist med albumet «Under The Surface» i 2006.

To år senere ekspanderte hun ytterligere, og gikk blant annet til førsteplass på den offisielle tyske hitlisten med slageren «If A Song Could Get Me You».

Senere har det blitt mindre liste-action og lengre mellom plateutgivelsene. Larsen ga sist lyd fra seg i 2016, med to femspors EP-er titulert «Joni Was Right».

Samme år giftet hun seg med tidligere håndball-landslagsspiller Alexander Buchmann. Da ble det også kjent at paret bosatte seg i New York.

Nedgang i inntekt

Larsens selskap Marit Larsen AS ble etablert i 2010. Samme år hadde det driftsinntekter på 3,5 millioner og årsresultat på 2,2 millioner.

Siden da har driftsinntektene variert mellom en knapp million og i underkant av to millioner fra år til år.

I 2018 var driftsinntekten på 1,96 millioner, og årsresultatet på 694.000. Selskapet, hvor Larsen eier alle aksjer, hadde en egenkapital på 2,25 millioner.

Publisert: 21.08.19 kl. 13:03