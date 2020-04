MOR OG DATTER: Sara Skorgan Teigen og Anita Skorgan, her avbildet i forbindelse med hyllestkonsert til Jahn Teigen høsten 2019 – hvor hovedpersonen ikke kunne være tilstede. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Anita Skorgan: – Så stolt av datteren min

Skorgan takker Norge for kjærligheten etter Jahn Teigens bortgang – og røper at datteren Sara opptrer på TV fredag kveld.

Oppdatert nå nettopp

Sara Skorgan Teigen (35) ble usedvanlig godt dokumentert da hun ankom verden; hun ble født da Jahn Teigen og Anita Skorgan var landets største kjendispar.

Senere i livet har hun ligget forholdsvis lavt i offentligheten. Dette har imidlertid endret seg litt etter at faren hennes gikk bort 24. februar.

På Facebook skriver Skorgan nå at hun er «så stolt» av Sara.

«Hun har sunget tre ganger i mikrofon i sitt liv. På Lindmo i morgen 3. april synger hun som om hun aldri har gjort noe annet i sitt liv ... Modig, ærlig! Hun vil med dette takke folket for all kjærlighet vi mottok under Jahns bortgang. 🌹 Og jeg. 🌹»

NRK opplyser at mor og datter fremfører «Adieu» sammen på «Lindmo». Sara Skorgan Teigen sang også den i farens begravelse, se klipp her:

De to blir også intervjuet av Anne Lindmo, hvor de ifølge NRKs «Lindmo»-prosjektleder Trine Sollie blant annet snakker om hvordan Jahn Teigens musikalske arv skal forvaltes videre.

NRK har forøvrig besluttet at «Lindmo» utvider vårsesongen til å vare ut april. Programmet skulle egentlig ha sin siste episode denne uken. Det samme gjelder «Nytt på nytt».

Publisert: 02.04.20 kl. 14:54 Oppdatert: 02.04.20 kl. 15:21

Les også

Fra andre aviser