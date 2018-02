HOLDER DET GÅENDE: Amerikanske Adam Lambert med den originale Queen-gitaristen Brian May ved sin side, på scenen i Ungarn i fjor høst. Foto: Balazs Mohai / TT / NTB Scanpix

Queen til Norge

Publisert: 13.02.18 10:30

MUSIKK 2018-02-13T09:30:22Z

Bandet som nektet å dø etter den karismatiske frontfiguren Freddie Mercury døde kommer til Norge. Med en tidligere Idol-deltaker i front.

Queen holder det fremdeles gående med stor suksess, over 26 år etter at Freddie Mercury døde. Nå legger de ut på en lang verdensturné som tar dem til Telenor Arena i Bærum 17. juni.

Det er med den tidligere nummer to i «American Idol», Adam Lambert som sanger. Showet har tittelen Queen + Adam Lambert, muligens for å ikke støte Mercury-fansen for mye. Lambert har vært med siden 2011, før det var det Paul Rodgers som holdt det gående fra 2004 til 2009.

Queen har hatt en lang rekke hits, mest kjent er kanskje «Bohemian Rhapsody» fra 1975. Andre megahits er «We Will Rock You» og «We Are The Champions».

Kun gitarist Brian May og trommeslager Roger Taylor er med fra besetningen de fleste regner som den klassiske.