KJÆRLIG KJEKLING: Justin Bieber og Aaron Carter har omtalt hverandre på Twitter - med litt refs og mye kjærlighet.

Justin Bieber svarer Aaron Carter: – Jeg hoppet over sangen din

Etter at Aaron Carter gikk ut og hevdet det var han som la grunnlaget for barnestjerner som Justin Bieber og at han aldri hadde fått noe anerkjennelse for det, kommer Bieber nå med et noe sviende svar.

Det var tirsdag tidligere barnestjerne Aaron Carter tvitret om at han hadde vært i musikkindustrien siden før Justin Bieber var født.

«Jeg har hatt det tøffere og jeg har alltid kommet meg på beina igjen. Nei, jeg er ingen Justin Bieber – jeg er Aaron Carter. Jeg er også under utvikling. Jeg var den som tråkket opp stien, og disse ungene har aldri gitt meg noen anerkjennelse for det.»

Natt til torsdag norsk tid, svarte Justin Bieber på utspillet foran sine 105 millioner følgere på Twitter.

«Aaron Carter, jeg hadde platen din da jeg var liten, og jeg hoppet over sangen «Aaron’s Party». Jeg var vel sju år. Om du trenger en hype, mann, skal du få det av meg.»

Litt senere svarte Carter på dette igjen. Han retvitret Biebers melding og skrev:

«Jeg setter stor pris på støtten din. Det betyr mye. Ingenting annet enn kjærlighet, bror.»

Han skrev også:

«Nei, bror, alt er vel. Trenger ingen hype, men folk angrep meg, og jeg gjør bare mitt beste. Jeg har også vært en stor fan av deg siden du begynte. Jeg sto også i kø for å se filmen din. Det er bare kjærlighet og musikken din inspirerte mitt nye materiale. Det er sånn det er.»

Justin Bieber skrev deretter dette på Twitter:

«Bare kjærlighet her, Aaron. Du har min støtte.»

Carter kom nylig med en ny plate, og har annonsert turné. Det er mulig han ønsker oppmerksomhet i den forbindelse. I februar i fjor ga han ut EP-en «Løvë». Senere på året ble han tatt for kjøring i beruset tilstand og besittelse av marihuana. I 2017 sto han også fram som bifil og opplevde brudd med kjæresten Madison Parker. Han fikk mange kommentarer for sitt magre utseende, og fortalte at det skyldes diagnosen mellomgulvsbrokk .

Aaron er kjent for låten «I Want Candy» og en av sine nyeste låter, «Sooner Or Later». Han er også broren til Nick Carter, som er medlem av popgruppen Backstreet Boys.