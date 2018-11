DRAMATISKE SCENER: En privatvideo fra lørdagens Morrisey-konsert viser høy temperatur før han ble geleidet vekk av sikkerhetsvakter. Dette bildet er hentet fra en tidligere konsert. Foto: JOSE JORDAN / AFP

Morrissey-leiren slår tilbake etter påstander om brutalt angrep på scenen

MUSIKK 2018-11-13T19:13:54Z

Superstjernen ble geleidet ut av sikkerhetsvakter før konsertslutt i San Diego, men manageren tilbakeviser at det var snakk om et ondsinnet angrep. – Ingen prøvde å slå ham, mener han.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 13.11.18 20:13

Sangeren Morrissey (59) måtte i all hast føres vekk fra scenen i San Diego Symphony Hall lørdag kveld, da han ifølge flere amerikanske medier, deriblant TMZ og Independent , skal ha blitt angrepet av en fan som var én av flere som hadde klart å komme seg opp på scenen like før superstjernen skulle til å starte på kveldens ekstranummer.

Et privatfilm av opptrinnet synes å antyde at denne den mannlige fan-en var i ferd med å slå med høyrehånden mot artistens ansikt, før sikkerhetsfolk grep inn og førte ham vekk i et jerngrep. Flere hjelpere sørget til slutt for at Morrissey kom i sikkerhet bak på scenen.

Her kan du se levende bilder fra lørdagens hendelse:

Publikum i salen ventet i spenning på at Morrissey skulle komme tilbake for å snakke med dem om kveldens opptreden, som det er vanlig at han gjør under sine konserter, men han kom aldri tilbake. Etterpå, da det gikk opp for dem at det var over, forlot de stille og rolig stedet.

Morrisseys manager, Peter Katsis, benekter at en fan prøvde å få fatt i artisten med det formål å slå.

– Ingen prøvde å slå Morrissey. Morrisseys fans er ikke ondsinnede. De gjorde simpelthen det de har gjort i 30 år, nemlig å gjøre hva de kunne for å komme opp på scenen for å ta og klemme på ham. Denne fan-en var bestemt mer aggressiv enn de fleste, så sikkerhetsfolkene måtte gjøre jobben sin for å overmanne ham. Det var alt. Ingen ble skadet og ingen ble arrestert, heter det i en uttalelse fra manageren.

Katsis understreker at angriperen også postet et innlegg på Morrisseys fanside på Facebook like etter. Der skal han ha skrevet at han er en stor fan, og at han bare «ble fanget i øyeblikket».

Den britiske 59-åringen er for øyeblikket på turné i California. Senere denne måneden skal han opptre i Mexico City.