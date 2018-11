BEKLAGER: Elton John. Foto: NTB SCANPIX

Elton John ber om unnskyldning for avlyst konsert

Publikum fikk beskjed først en halvtime etter at showet skulle ha startet. Nå beklager poplegenden.

Publisert: 28.11.18 22:17 Oppdatert: 28.11.18 22:40

«Sorry Seems To Be The Hardest Word» heter en av hans mest populære sanger – men Elton John (71) ser ikke ut til å ha problemer med å legge seg flat for sin kansellerte konsert i Orlando i går kveld.

Publikum fikk nemlig ikke beskjed før tidspunktet hvor artisten vanligvis ville hatt fem-seks låter unnagjort, blant dem «Bennie And The Jets» og «Tiny Dancer», etter oversikten på Setlist å dømme.

Fansen var skuffet, og kalte det hele «ynkelig» .

– Jeg beklager så mye overfor alle som kom til showet i Orlando i går og de som skulle til Tampa i kveld, skriver Elton John på Instagram .

Han forklarer at han har gått på antibiotika for å behandle en ørebetennelse, og at kuren etter planen skulle ha ordnet opp i dette før Orlando-konserten.

Årsaken til at beskjeden om avlysning kom så sent, var ifølge artisten at han dro til konsertstedet med intensjon om å opptre.

Imidlertid skal han ha fått legeråd om ikke å opptre, kort tid før han skulle gått på scenen.

– Vi spiller alltid 100 prosent live, og med redusert hørsel og øresmerter ville jeg ikke vært i stand til å levere opptredenen mine fans fortjener. Jeg hater å skuffe mine fans, og det var en utrolig vanskelig avgjørelse å ta, forteller han.

Elton John har varslet at hans pågående verdensturné blir hans siste. Han skal etter planen spille i Bergen 4. juni 2019.