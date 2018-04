STJERNEARTIST: Musiker Carrie Underwood, her på tilstelningen hun ledet i Nashville før jul. Foto: HARRISON MCCLARY / X02619

Country-stjernen tilbake igjen etter det stygge fallet

Publisert: 05.04.18 13:26

MUSIKK 2018-04-05

Carrie Underwood (35) er tilbake på jobb igjen etter at hun i fjor høst falt og slo seg så stygt at hun måtte sy nesten 50 sting i ansiktet.

Det er People som skriver dette etter at Underwood onsdag publiserte et bilde av seg selv, blant annet på Instagram, hvor hun bare viser halve ansiktet. Bildet, som er tatt i platestudio, viser en konsentrert og fokusert Underwood.

To dager etter at hun ledet årets største countryfest 8. november i fjor, falt Carrie Underwood ned en trapp utenfor sitt eget hjem i Nashville.

Entertainment Tonight meldte da at countrystjernen brakk håndleddet, pådro seg flere kutt og «andre skader» etter det stygge fallet fredag.

– Skadene var ikke livstruende, men hun ble fraktet til sykehus for behandling, opplyste en representant for sangeren til nettstedet den gangen.

Siden den gang har Underwood vært svært tilbakeholden med å publisere bilder av seg selv i sosiale medier, men i januar la hun ut denne oppdateringen til fansen:

«Det har vært mye usikkerhet rundt hvordan dette kom til å gå - og det er ikke til å tro hvordan en tilfeldig ulykke kan forandre livet ditt. Jeg skal spare dere for alle de grusomme detaljene, men etter operasjonen fortalte legene mannen min at de hadde måttet sy et sted mellom 40 og 50 sting i ansiktet mitt».

Countryartisten understreket at hun er takknemlig for at det ikke gikk «mye, mye verre».

«Men jeg vil kanskje se litt annerledes ut», fortalte hun den gang.

Underwood havnet i rampelyset første gang i 2005, da hun vant «American Idol» . Hun har siden etablert seg som en av verdens mest populære countryartister . 35-åringen kan skilte med flere Grammy-statuetter.

