Metalbandet Taake i trøbbel etter beskyldninger om rasisme og nazi-sympati

Publisert: 21.02.18 15:13 Oppdatert: 21.02.18 17:19

Oppvarmingsartist har trukket seg fra turneen. Kjent rapper nekter å spille på konsertsted som booket det norske bandet.

Forrige uke ble det kjent at metalbandet Taake fra Bergen hadde fått flere av sine planlagte konserter i USA kansellert.

Nå har den amerikanske rapperen Talib Kweli avlyst sin konsert på spillestedet Riot Room i Kansas – fordi de har booket det norske bandet.

– Jeg synes det er forferdelig at Riot Room nekter å beklage at de booket dette bandet. Jeg anser det ikke som trygt å ta med meg mitt team, min familie og mine fans til et sted som sympatiserer med hvit nasjonalisme, så jeg har avlyst konserten, sier Kweli i en uttalelse til musikknettstedet Pitchfork .

– Jeg har dessverre ikke tid til å si annet enn at fyren ikke kan ha lest mine uttalelser, et gjentakende fenomen i denne saken, sier Taake-vokalist Ørjan «Høst» Stedjeberg til VG.

En stund etter at denne saken ble publisert legger han til:

– Da setter vi ham med familie, team og fans på gjesteliste, så kan han selv se hvor trygt der er, som det var for alle afro-amerikanerne som besøkte hver bidige konsert på våre forrige to USA-turneer.

Mandag kveld meldte Taakes oppvarmingsartist King Dude at han trekker seg fra bergensernes USA-turné.

På Facebook skriver han at han ikke kan støtte en setting som gir grobunn for hat.

– En King Dude-konsert må være åpen for alle slags folk, uavhengig av rase, religion, kjønn, etc. (...) Mine konserter skal være et fristed for alle.

Taake har etterhvert lang historikk med diskusjon rundt deres holdninger. Det er også dette som hjemsøker bandet nå.

I 2007 opptrådte vokalisten med et hakekors påmalt sitt bryst under en konsert i Tyskland.

På det Spellemann-nominerte albumet «Noregs Vaapen» fra 2011 ligger det tekstlinjer som «til helvete med muhammed og muhammedanerne» og «hardt mot hardt – nå våkner Norge snart». De ble da anklaget for islamhets.

Taake-vokalisten sa dette til Bergens Tidende da konsertene i New York og Chicago ble avlyst forrige uke:

– Jeg har forklart utallige ganger at det å bruke et hakekors på konsert i Tyskland, ikke ble gjort for å støtte nazistenes ideologi. Jeg ville bare gjøre noe ekstremt. Men dette er nå 11 år siden – og Taake har til og med spilt i Israel! Det med hakekorset skjedde én gang, og vil ikke skje igjen. Taake er ikke et rasistisk band. Så det er bare tull å prøve å sabotere turneen i USA.