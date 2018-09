KRASJET: Sigvart Dagsland (t.v.) og Ahmad Yousef Mohammad. Førstnevnte her avbildet i møte med VG i vår. Mohammad er avhengig av rullestolen, her utenfor sykehuset i Trondheim. Foto: HALLGEIR VÅGENES/VG og PRIVAT

Mohammad kolliderte med Dagsland – føler han får skylden

Ahmad Yousef Mohammad (35) føler seg anklaget for å ha forårsaket den alvorlige møteulykken med Sigvart Dagsland (54) i vinter.

Det har snart gått ni måneder siden frontkollisjonen på riksvei 3 ved Kolomoen i Stange i Hedmark . Artisten Sigvart Dagsland var på vei hjem fra en konsert på Rena, da han, keyboardist Torjus Vierli og lydmann Helge Leirvik kolliderte med bilen til Ahmad Yousef Mohammad.

Også Mohammad pådro seg svært alvorlige skader i ulykken. Han har vært innlagt siden ulykken og sitter i rullestol – for tiden på et helsehus i Trondheim.

– Jeg var ved bevissthet etter ulykken og fikk med meg alt som skjedde. Men etterpå lå jeg i koma i to uker. Ingen vet om jeg kommer til å kunne gå igjen.

Dagsland har tidligere forklart, senest på «Lindmo» 31. august, at den møtende bilen kom over i feil kjørebane. Musikeren har også snakket ut i VG om sine opplevelser rundt ulykken, og forklart hvordan han mener den andre bilen kom mot ham i feil kjørefelt.

Dagsland : – Har vært i helvete og tilbake

Ahmad Yousef Mohammad, som er yrkessjåfør og kjører semitrailer, var på vei hjem til Trondheim da ulykken skjedde. Han vil at også hans versjon av ulykken kommer frem, fordi han føler seg forhåndsdømt i mediene.

Mohammad uttalte til Adresseavisen i forrige uke at han synes det er feil at Dagsland gang på gang får gjenta at bilen han møtte, kom over i feil kjørefelt.

Til VG forklarer 35-åringen at han mener ulykken var Dagslands feil, og at det var artistens bil som kom over i feil kjørefelt.

– Dagsland kom kjørende rett mot meg, i mitt felt, og jeg ble blendet av lysene hans. Jeg reagerer på at han hele tiden legger skylden på meg. Fordi Dagsland er kjendis, får han støtte og får snakke, men jeg synes ikke det er riktig at han får si til alle at det var min skyld før politiet har etterforsket saken ferdig, sier Mohammad.

– Dagsland sier at han var i helvete og kom tilbake. Men hvis han var i helvete, hvor er jeg, da? spør Mohammad.

Palestinskfødte Mohammad, som har vært yrkessjåfør i 19 år – de siste fire i Norge – mener at livet er ødelagt. Han forklarer at han fikk hull i nyrene og mange omfattende bruddskader, deriblant i bekken, begge bena og høyrearmen.

– Jeg måtte få overført 40 liter blod. Nerveskadene er store, og jeg har mye smerter.

Sigvart Dagsland sier til VG at han har forståelse for at Mohammads ønske om også å bli hørt.

– Jeg skjønner at han vil fortelle sin versjon, siden jeg har fått presentere min i mediene.

– Forstår du at han reagerer på at å bli fremstilt som skyldig i ulykken før saken er ferdig etterforsket?

– Det jeg kan si om det, er at jeg og de to andre i min bil har status som vitner, og jeg har bare fortalt hva vi opplevde. Vi tre har alle forklart at han kom over i vårt kjørefelt. Men jeg har aldri nevnt ham ved navn, svarer Dagsland, som håper på en snarlig oppklaring.

– Nå er det på høy tid å få politiets konklusjon, sier han.

– Trist

Dagsland uttrykker stor medfølelse med Mohammad.

– Det første jeg tenkte på etter ulykken, var hvordan det gikk med de andre i min bil og den andre føreren. Jeg håper inderlig han får den aller beste behandlingen som er mulig av helsevesenet. Det er trist å høre at han ble så hardt skadet.

Selv om Mohammad føler Dagsland har uttalt seg uriktig om hendelsen, forsikrer han at han ikke bærer nag til sangeren.

– Jeg er veldig glad for at han lever og at det nå ser ut til å gå bra med ham og de andre. Men jeg har ikke vært i kontakt med ham etter ulykken.

Mohammad kom til Norge via Egypt som asylsøker i 2011 og fikk norsk statsborgerskap i 2015.

– Siden har jeg kjørt trailer over hele Norge, både sommer og vinter, sier tobarnsfaren, som har kone og to barn i Egypt.

– Eldstesønnen min er ni år og yngstemann ni måneder. Jeg har ikke sett dem etter ulykken, for her sitter jeg.

Etterforskning pågår

Politiadvokat Julie Dalsveen i Innlandet politidistrikt sier til VG at de fortsatt jobber med å kartlegge hendelsesforløpet.

– Saken er fremdeles under etterforskning, og den antas å være i sluttfasen. Men jeg kan ikke gi noe tidspunkt for når den er ferdig, sier Dalsveen, som gjentar det hun uttalte til Adresseavisen i forrige uke om at dette er en alvorlig sak.

– Det er store skader på mennesker og også store skader på kjøretøy. Vi etterforsker derfor saken grundig.

Dagsland, Vierli og Leirvik har alle vært gjennom omfattende operasjoner etter det voldsomme sammenstøtet. Dagsland pådro seg store bruddskader . Han er fortsatt preget av skadene, men klarte å gjøre scene-comeback i sommer .