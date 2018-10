TRUMP-SUPPORTER: Kanye West har flere ganger stilt opp sammen med Donald Trump. Foto: Evan Vucci / AP / TT NYHETSBYRÅN

Kanye West: – Jeg har blitt brukt

I en rekke Twitter-meldinger tirsdag kveld, sier Kanye West at han vil ta avstand fra politikk, og at han er blitt brukt til å spre budskap han ikke tror på.

Publisert: 31.10.18 01:00 Oppdatert: 31.10.18 01:44

Den amerikanske artisten har i tillegg til å være kjent for å være Kim Kardashians ektemann, også vekket mye oppsikt med sine opptredener der han har støttet president Donald Trump – senest for noen uker siden, da han var på besøk i Det hvite hus , og blant annet sa Donald Trumps caps fikk ham til å føle seg som Supermann.

Men i meldingene Kanye nå skriver på sin Twitter-konto med nær 29 millioner følgere, fremstår det som om han tar avstand fra sitt tidligere politiske engasjement.

Over fem meldinger skriver han at han støtter våpenlover etter «sunn fornuft», at han «tror på kjærlighet og medfølelse for mennesker som søker asyl og foreldre som kjemper for å beskytte barna sine fra vold og krig.»

I den siste meldingen skriver han:

«Øynene mine er nå vidåpne, og jeg innser at jeg er blitt brukt til å spre et budskap jeg ikke tror på. Jeg kommer nå til å legge det politiske engasjementet bak meg, og vil fokusere fullt og helt på å være kreativ!»

Kanye skriver rett før denne meldingen om «blaxit», som ifølge Urban Dictionary er en bevegelse blant svarte republikanere som går inn for å få svarte amerikanere ut fra Det demokratiske partiet.

«Jeg introduserte Candace til personen som laget logoen, og de ville ikke ha navnet sitt på det, så de brukte mitt. Jeg ville aldri assosieres med Blaxit (artisten skriver blexit, journ. anm.) Jeg har ingenting med det å gjøre.»

Candace refererer mest sannsynlig til Candace Owen, en pro-Trump politisk aktivist og kommunikasjonssjef for den konservative organisasjonen Turning Point USA .

I desember 2016 besøkte Kanye den påtroppende presidenten i Trump Tower. Det var første gang han viste seg offentlig etter å ha blitt skrevet ut av sykehuse t der han var innlagt til observasjon på grunn av dehydrering og utmattelse i slutten av november . Trump fortalte da at de to snakket om livet, men ville ikke utdype noe mer.

– Vi er bare venner. Han er en bra mann, sa han ifølge The Guardian .