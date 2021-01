ROCKERE: Pom Poko består av Ragnhild Fangel Jamtveit, Martin Miguel Tonne, Jonas Krøvel og Ola Djupvik.

Plateanmeldelse: Pom Poko – «Cheater»: Fare for høyspenning

Pom Poko byr på inspirert – og tidvis utmattende – indiedans.

Album: Rock

Pom Poko – «Cheater»

(Bella Union)

Denne fargesterke punkpop-kvartetten med røtter i jazzlinja på NTNU og navn etter en japansk animasjonsfilm minner ikke om så altfor mange andre norske band. Kombinasjonen av intuitiv spillestil, tekniske muskler og riffteft, gjør at bandet – på sitt beste – stikker seg ut som et helt eget beist i vår hjemlige rockfauna.

Debutalbumet «Birthday» kom for to år siden og mottok berettigede lovord, både her hjemme og internasjonalt. Oppfølgeren «Cheater» byr på mer av det samme – vokalist Ragnhild Fangel Jamtveits innsmigrende og tidvis naive melodilinjer manøvrerer travelt mellom frenetisk rytmikk og hakkete, dominerende gitarer.

Pom Poko befinner seg rett som det er på grensen mellom det oppfinnsomme og det enerverende. Det abrupte og kavete uttrykket er lett å høre seg akutt mett på – ikke minst i tilfellene der låtmaterialet ikke lever opp til innlevelsen. Disse er ikke i noe flertall på «Cheater», men de forekommer («Andrew», «My Candidacy»).

Til sammenligning vinner «Danger Baby» stort på tilbakeholdenhet og dynamikk, mens avsluttende «Body Level» utvikler seg til det nærmeste Pom Poko har kommet Motorpsycho-harmonikk hittil. Og det er lett å bli imponert av idérikdommen i sanger som «Andy Go To School» og «Baroque Denial».

Med andre ord: Vanskelig å mislike, det her. Men ikke helt enkelt å falle hodestups for heller.

BESTE LÅT: «Danger Baby»