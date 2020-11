Se dokumentaren «On The Record»: Hiphopens mørke side

Drew Dixon klatret raskt opp i hiphop-industrien, takket være en unik evne til å oppdage artister med stjernepotensial. Så skal den mektige sjefen hennes ha gått for langt. Nå har hun bestemt seg for å dele sin historie – fra et perspektiv flere mener ble glemt i den første MeToo-bølgen.

I går 15:20

VG har kun rettigheter til å vise «On The Record» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har aldersgrense 12 år.