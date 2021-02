STJERNEPAR: Garth Brooks og Trisha Yearwood, her på en kjendisgalla i Washington i 2019. Foto: Greg Allen / Invision

Trisha Yearwood coronasmittet – Garth Brooks bekymret

En engstelig Garth Brooks (59) forteller at kona (56) er smittet med covid-19.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det berømte countryparet meldte 12. februar om at noen i teeamet deres var smittet med coronaviruset, og at de også derfor måtte i karantene.

Alle de nærmeste konsertene ble utsatt. Men siden har det vært stille.

Nå opplyser Garth Brooks på sin Facebook-side at Trisha Yearwood har fått påvist covid-19, men at han selv har testet negativt.

«Dronningen og jeg har nå testet oss to ganger», skriver han i et langt innlegg.

les også Kat Von D: Stalker brøt seg inn

Han forklarer at Yearwood nå er «på vei ut av tunnelen», og at han er ekstremt takknemlig for det. Men han bekymrer seg fortsatt.

Og han lar ikke kona være alene, selv om han risikerer å bli smittet.

«Alle som kjenner meg, vet at min verden begynner og slutter med fru Yearwood, så hun og jeg vil stå i dette sammen», skriver han og legger til at alle som kjenner kona, vet at hun er en «fighter».

«Hun har gjort alt riktig, så jeg vet at vi vil komme oss trygt ut av dette.»

Brooks opplyser at kona sliter med symptomer. Selv om hun er sterk, så ber han omverdenen om å ha henne i bønnene sine.

«Hvis noen spør meg om hva de kan gjøre, så er det det jeg ønsker», skriver han.

les også Dr. Dre langer ut mot ekskona i ny låt

Countrykongen, som giftet seg med Yearwood i 2005, sier at han ofte tar det for gitt å kunne dele livet med sin kone.

«Hun har en av de største stemmene innen musikkbransjen, så jeg bekymrer meg for eventuelle senskader etter viruset – både som ektemann og fan», lyder det fra Brooks, som rakk å opptre under innsettelsen av president Joe Biden (78) før han et par uker senere måtte i karantene.

Flere rampelys-nyheter på VGTV: