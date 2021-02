SAMMEN: Hjemme i Stockholm har artisten skapt et hjem hun deler med kjæresten, som hun ble sammen med i 2020, og søsteren. Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr

Zara Larsson har blitt samboer: − Har vokst fast i sofaen

Den svenske superstjernen deler leilighet med søsteren og kjæresten. Hun synes det er litt vanskelig å være privat.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: For mindre enn 1 time siden

Zara Larsson (23) avslørte til VG i fjor at hun hadde fått en ny kjæreste. I år ble det kjent at det er danseren Lamin Holmén (28).

– Nå har jeg det fantastisk, sier Larsson til VG.

Hun sitter i hjørnet på sofaen hjemme i leiligheten i Stockholm mens VG snakker med henne.

– Det er her jeg har tilbrakt hele fjoråret, og typ hele dette året. Jeg kjenner jeg har vokst fast i sofaen. Jeg har blitt en del av den nesten.

Artisten skaffet seg leiligheten for å ha en base i hjemlandet, og mens hun turnerte verden rundt bodde søsteren der. Så kom coronapandemien, og hun flyttet fast inn selv.

Liker å ha folk rundt seg

– Jeg bor fortsatt med min søster, og nå bor jeg også med kjæresten min. Han har flyttet inn tingene sine. Det er ikke en leilighet for tre personer, og det er kanskje litt vanskelig å være privat.

Men artisten innrømmer at hun liker å ha folk rundt seg.

– Jeg hadde elsket å bo i et kollektiv. Det er en drøm: En stor leilighet eller et hus med mange folk.

HJEMME: Etter å ha vært hjemme en stund er artisten glad for å kunne komme med et nytt album. «Poster Girl» slippes 5. mars. Foto: Skjermdump

– Jeg er veldig sugen på å flytte. Det er jeg hele tiden. Jeg er ikke vant til å være på samme sted mer enn to uker. Nå har jeg vært her i leiligheten i hele 2020.

– Hvordan er det å bo sammen med en søster og kjæreste?

– Det er greit. De to har blitt gode venner. Den eneste som ikke har mye planer og er hjemme hele tiden, det er nok meg.

Den siste tiden har artisten delt flere bilder av kjæresten på Instagram.

– Vi er fortsatt ganske private, forteller hun.

Larsson har også vist han fram med musikken. De to danser sammen i hennes nye musikkvideo.

– Han er jo en profesjonell danser og jeg visste at jeg ville danse med mye følelser i videoen. Da tenkte jeg: Hvorfor skal jeg gjøre det men en annen når jeg har en person jeg ikke tenger spille forelsket i?

Henter inspirasjon fra eget liv

Hennes tredje album «Poster Girl» skulle egentlig komme i 2020, men ble utsatt til i år. Etter flere rolige måneder, er hun klar for album-slipp neste måned.

– Det føles herlig å få komme tilbake og jobbe litt. Jeg har det ikke så bra når jeg ikke har noe å gjøre har jeg innsett.

Hun forteller at hun trenger rutiner og noe å se frem mot. Den siste tiden har hun følt seg litt «lost».

– Hvor finner du inspirasjonene til alle sangene om kjærlighet?

– Fra mitt eget liv og mye fra venner. Det er kanskje ikke så mye som skjer nå, men det er ting som jeg har opplevd tidligere. Nå er jeg 23 år, og har vært gjennom en del. Jeg er fortsatt ung, men jeg er ikke 16 lenger.

Artisten er kjent for å være frittalende og feminist. Flere innlegg hun har delt i sosiale medier, har skapt reaksjoner. Se videoen over for å se hvilke.

Kvinners rettigheter engasjerer Larsson. I år, på 8. mars, holder hun en livestreamet gratiskonsert for å samle inn penger til formålet.