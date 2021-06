COUNTRYSTJERNE: Brad Paisley, her avbildet i New York i 2019. Foto: Matt Licari / Invision

Brad Paisley trygler folk om å ta vaksine

Den amerikanske superstjernen (48) mener Hollywood-eliten må ta mye av skylden for at folk ikke vil vaksinere seg.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Brad Paisley stilte opp i MSNBCs «Deadline» søndag for å diskutere vaksinesituasjonen. Countryartistens ønsker å bruke sin posisjon til å forsøke å overbevise vaksinemotstanderne om at de må skifte standpunkt.

48-åringen beskriver det å vaksinere seg som «en patriotisk plikt».

– Jeg kan ta feil, men når jeg tenker tilbake på den opprinnelige antivaksine-bevegelsen, tror jeg nesten at den startet med Hollywood-eliten, som ikke ville vaksinere barna sine på grunn av en merkelig rapport, sier han.

Paisley mener det er avgjørende å nå frem til «disse menneskene» og si: «Hør her, den beste måten å være en ansvarlig borger på, er å være et menneske som hjelper, altså en som tar denne vaksinen».

– Man er aller mest patriot når man løfter armen og sier: «Amerika – få et stikk i denne», sier artisten, som mener ønsket om å beskytte venner, familie og naboer bør veie tyngst.

les også Vaksinenasjonalisme

Fox News omtaler intervjuet med Paisley, og i kommentarfeltet under artikkelen, er det svært opphetet temperatur. Flertallet der sier seg svært uenige med musikeren, som får passet sitt kraftig påskrevet.

«Unnskyld meg, country-gutt, men vaksinen har ingenting med patriotisme å gjøre. Du blander epler og appelsiner», skriver en opprørt leser.

«AMEN!!!! Godt sagt!», mener en som er «på parti» med Paisley.

En annen skriver at han «aldri vil basere sine valg på hva som er patriotismen, men på tilgjengelig forskning».

Drøyt halvparten fullvaksinert

Tall fra fredag viser at om lag 61 prosent av alle innbyggere i USA har mottatt minst én vaksinedose, men at tallet bare har økt med litt under en prosent de siste to ukene.

55 prosent av alle amerikanere skal være fullvaksinert, ifølge Fox News, som også i april snakket med Paisley om hans sterke engasjement.

Da uttalte han at han var lei av å gå med munnbind, og at han håpet at vaksineringen snart ville føre til bedre tider. Han har i tillegg deltatt i en TV-kampanje for myndighetene.

En stor motivasjonsfaktor er også selvsagt at han i likhet med de fleste andre artister verden over har fått jobben og turnévirksomheten lagt på is som følge av alle restriksjoner.

les også Meninger: Nå har de surret det til for seg

Paisley kvalifiserer for øvrig til merkelappen norgesvenn. 48-åringen har i løpet av de siste ti årene spilt syv konserter i Norge. Siste gang var i Oslo Spektrum i 2019.

Country-veteranen kan på verdensbasis skilte med nær 20 millioner solgte album. Han har vunnet en rekke Grammy-priser og Country Music Awards-trofeer.

Blant hans mest kjente låter er «Whiskey Lullaby», «Remind Me», «I’m Gonna Miss her», «She’s Everything» og «When I Get Where I’m Going». Tidligere denne uken slapp han en ny singel – «City Of Music».